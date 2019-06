Cerca de USD 4 millones costará sacar al ‘Bolillo’ Gómez del cargo de DT de la Selección de Ecuador

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), está entre la espada y la pared y en un momento crítico con la Selección tricolor. El contrato que firmó la FEF en la administración de Carlos Villacís con el DT Hernán Darío Gómez es una piedra a resolver.

La espada es la lluvia de críticas que hay en contra del ‘Bolillo’ por su papelón en la Copa América con la Tri. En ese ambiente de hostilidad, Ecuador llega este miércoles 26 de junio del 2019 con más dudas y críticas que certezas. Un directivo de la FEF confirmó a EL COMERCIO que la liquidación de Gómez es cercana a los USD 4 millones.



¿Renunciará Gómez? Esa primera vía ya está descartada. Desde hace meses, el técnico colombiano ya dijo que no piensa salir del cargo. Y el lunes, tras empatar con Japón y quedar fuera de la Copa en Brasil volvió a dejar en claro que no va a renunciar. El mensaje del DT fue claro. “Yo no soy el único culpable acá, entonces ¿porqué me tengo que ir? Aquí el problema viene desde la eliminatoria anterior”, dijo.



Pero los números no le ayudan a Gómez. Este año no ha ganado ni los amistosos. Y en los tres juegos por competencia oficial de la Copa América, la Tri tuvo una presentación de llorar. Desde el 2018 han sido 13 partidos con Gómez, con 4 victorias, 4 empates y 5 derrotas.



En su discurso dejó otra frase con un mensaje: “No soy de regalar el trabajo. Si me quieren echar... échenme”, desafió. Pero seguir ese camino puede ser demasiado caro. El directorio de la FEF, que presidió Villacís, firmó el contrato con ‘Bolillo’ Gómez por cuatro años con la posibilidad de extensión en caso de que Ecuador se clasifique al Mundial de Catar 2022.

El colombiano entró en funciones el 1 de agosto del año pasado. Es decir, fácil, le quedan 36 meses por trabajar. Con otro detalle: las eliminatorias al Mundial, que según Gómez sí son la prioridad, recién comenzarán en marzo del próximo año.



Según el presupuesto que proyectó la FEF, para este año, hay un rubro por honorarios del cuerpo técnico de mayores que mensualmente representa un gasto para la FEF de USD 120 697.



En este valor se incluye el pago de Gómez y sus asistentes: Édgar Carvajal, Elkin Sánchez y Didier Muñoz. El salario del DT bordea los USD 90 000. Además, la FEF paga por alquiler de casas del cuerpo técnico un total de USD 92 521.



El DT Gómez y la anterior directiva de la FEF también acordaron un contrato con un incremento anual del 5%. Todos esos ‘detalles’ tendrán que ser discutidos. El informe de Gómez también será clave para conocer qué pasó con el seleccionado Renato Ibarra.