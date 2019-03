¿Cuáles son las picantes y polémicas declaraciones del ‘Bolillo’ Gómez? 

LEA TAMBIÉN

El estratega colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, no ha iniciado con pie derecho el 2019 como estratega de la Selección ecuatoriana de fútbol, en su segundo periodo como timonel del combinado tricolor.

Los resultados conseguidos en los dos últimos cotejos amistosos ante Estados Unidos (0-1) y Honduras (0-0) jugados el 21 y 26 de marzo en Orlando y Nueva Jersey respectivamente, abrieron un debate en la prensa deportiva respecto al funcionamiento colectivo de Ecuador, sobremanera cuando la Copa América de Brasil está muy cerca de disputarse e incluso, y ya se conoce el Grupo en el que está enmarcado Ecuador que rivalizará con Chile, Japón y Uruguay.



La polémica -que causó malestar en los dirigentes de la FEF- gira en torno a las declaraciones del entrenador cafetero posterior a la derrota ante Estados Unidos. Allí, ironizó respecto a la participación de Ecuador en la Copa América, torneo en el que la Tri no ha tenido buenos resultados, salvo aquel cuarto puesto cuando el país fue anfitrión en la edición de 1993.

A continuación las seis frases polémicas del DT Hernán Darío Gómez en su segundo periodo al frente de la Selección:



1. “Falta mucho, estamos en formación todavía, aprendiendo”

Declaraciones del ‘Bolillo’ del miércoles 21 de noviembre de 2018, al llegar a Guayaquil después de la victoria 2-1 en el amistoso ante Panamá jugado en el país centroamericano.



2. “Vamos a aprender, yo tengo 63 años y quiero aprender. Hay unos ignorantes que ya aprendieron y se las saben todas”

Declaraciones del ‘Bolillo’ el sábado 23 de marzo de 2019 en Estados Unidos y que provocó la reacción de Francisco Egas, titular de la FEF: “La Selección nos deja con preocupación de cara a los amistosos de junio y sobre todo a la Copa América, que es un torneo muy importante para nosotros. A la Copa América debemos ir a competir a fondo. Creo que el aprendizaje es mejor si uno va a ganar, a tratar de ser los mejores, la afición que sigue a la Selección debe saber que esa es la decisión de la Federación”, mencionó Egas en Radio La Red.



3. “Ecuador será campeón de la Copa América”

​El DT Hernán Darío Gómez ironizó el 26 de marzo de 2019 en declaraciones a la prensa deportiva en la última práctica de la Selección ecuatoriana de fútbol, previo al cotejo amistoso ante Honduras jugado en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.



4. “Cuando convoqué a los muchachos y los llamé de a uno les dije: ‘vengan pues que tenemos que quedar campeones’, y uno maneja otra imagen afuera para no tener presión... Es bueno intentar quedar campeones... eso lo aprendí del profe Célico (Jorge)”.

Declaraciones del DT Gómez en la rueda de prensa después del empate sin goles en el amistoso ante Honduras del 26 de marzo de 2019.



5. ‘Mi contrato es para las eliminatorias, no para la Copa América’

Declaraciones del DT Gómez del jueves 28 de marzo de 2019, posteriores al partido ante Honduras en Radio La Red.



6. “Si no me calmo yo, y no se calma la gente, esto se puede salir de control. En la Copa América saldremos a dar lo mejor, pero queremos evitar que exista el ambiente de ahora, antes del arranque de Eliminatorias”.

​Declaraciones del DT Gómez del jueves 28 de marzo de 2019, posteriores al partido ante Honduras en Radio La Red.



Gómez, quien comandó a la Selección de Ecuador entre 1999 y 2004, asumió nuevamente el cargo en agosto de 2018 de cara a la Copa América de Brasil-2019 y las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar-2022.



La Selección ecuatoriana de fútbol jugará dos amistosos más ante Venezuela y México el 1 y 9 de junio de 2019 como preámbulo a la Copa América.