Hernán Darío Gómez dice no estar preparado con la selección ecuatoriana para la Copa América

El entrenador de la selección ecuatoriana, Hernán Darío Gómez, mantiene pocas esperanzas de hacer un papel destacado en la Copa América 2019. Durante el primer día de práctica en Estados Unidos, para sus juegos amistosos, dejó entrever que el torneo no está entre sus prioridades.

“Para la Copa América no. No llevo ni un año con la selección, para la copa me va a quedar faltando mucho conocimiento de muchas cosas, vienen saliendo buenos jugadores, la Sub 20, que me da alegría para las eliminatorias”, dijo cuando se le consultó sobre si el equipo estará preparado para la cita en Brasil.



Esas declaraciones las dio la tarde del 18 de marzo del 2019, ante los periodistas que cubrieron el entrenamiento de la selección en territorio norteamericano, previo a los partidos de este 21 y 26 de marzo, frente a Estados Unidos y Honduras.



Gómez ratificó que su interés es clasificarse al Mundial de Catar 2022, cuyas eliminatorias iniciarán en el 2020. Pese a eso, resaltó los otros dos amistosos que tendrá la Tri, ante Venezuela y México, en junio de 2019.



“El sueño de los ecuatorianos es el Mundial, siempre que salgo a la calle nadie me habla de la Copa América”, dijo el entrenador colombiano. Él además celebró la decisión de la FIFA de posponer el inicio de las eliminatorias, pues confía en que tendrá más tiempo para trabajar.