El contrato del ‘Bolillo’ no destaca el Mundial como único objetivo

El contrato entre la Ecuafútbol y Hernán Darío Gómez se firmó por cuatro años, sin establecer que la clasificación al Mundial de Catar 2022 sea el único objetivo deportivo, según el exvicepresidente del organismo, Álex de la Torre.

Eso contradice las declaraciones del DT colombiano, que a su llegada a Guayaquil –tras la gira en Estados Unidos– ratificó que está enfocado en las eliminatorias mundialistas, que se iniciarán el próximo año y restó importancia a la Copa América Brasil 2019.



“Mi contrato es para la eliminatoria, no para jugar la Copa América, es para la eliminatoria, para que mucha gente se vaya bajando del bus... ¿Que la Copa América me la van a cobrar? No”, dijo Gómez en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil.



Álex de la Torre, quien fue vicepresidente de la FEF cuando se suscribió el contrato con el ‘Bolillo’, en agosto, negó la existencia de una cláusula que especifique los objetivos deportivos de la Selección durante el período de Gómez.



“Eso no se puede poner en un contrato (que el único objetivo sea la clasificación mundialista). Lo que sí está es que el contrato estará vigente hasta el último día que la Selección participe en el campeonato mundial, etapas eliminatoria y final, en caso de clasificarse”, dijo De la Torre a este Diario.

La FEF, en su presupuesto de enero pasado, puso un rubro de USD 280 000 en premios para el cuerpo técnico en caso que avance a otras fases.



Este Diario buscó la versión del expresidente Carlos Villacís, pero este no contestó las llamadas telefónicas ni respondió los mensajes por la red WhatsApp.



Rodrigo Jarrín, exmiembro de la Comisión de Selecciones de la FEF, explicó que antes de la llegada de Gómez se revisaron las carpetas de 20 entrenadores, entre los que recuerda el nombre de Gerardo Martino, actual DT de México.



Jarrín descartó que la comitiva haya formado parte de la elección final. “Nosotros pasamos el informe de las mejores carpetas al Directorio y al presidente Villacís, ellos decidieron. Nunca conocimos de objetivos en el contrato ni de las cifras que se pusieron”, dijo , en conversación telefónica.