Los clubes de Pichincha revisan los salarios por la emergencia

Los diálogos han sido extensos y casi diarios. A través de una plataforma virtual, Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional, ha conversado con

los futbolistas del club. Después de dos meses de paralización del campeonato nacional, el ‘Rojo’ pasa apuros económicos. El principal tema en el diálogo entre la directiva y los jugadores ha sido la reducción de los salarios.

Fue necesaria una revisión de los sueldos acordados al principio de la temporada. “Tendremos una reducción del 10, 20 y hasta el 50% en algunos casos. La mayoría del plantel ha aceptado y ha entendido la realidad que estamos viviendo. Esta semana confiamos en arreglar con los tres jugadores que nos falta. El plantel ha mostrado una b­uena predisposición”, reconoció Vallecilla.

Prefiere mantener en reserva los nombres de los jugadores que aún no han llegado a un acuerdo. El recorte también se aplicó al área administrativa del club. A pesar de que se tiene atraso en el pago de los salarios de marzo y abril, Vallecilla espera retornar a la actividad lo más pronto para recibir recursos de los derechos de televisión por parte de la LigaPro. Además, se revisarán los valores para movilización presupuestados para este año.

Admite que hay preocupación porque ha existido atrasos en la cancelación de los derechos de abril por parte de la cadena GolTV, dueña de los derechos de televisión de los partidos del campeonato. El presupuesto inicial de los criollos se acercaba a los USD 4,5 millones. Sin embargo, los responsables del área económica aún no han ajustado el nuevo valor con los recortes.



El mismo escenario se vive en Liga de Quito. La Comisión Económica del club mantiene reuniones permanentes para buscar alternativas. Diego Castro, directivo, explica que después del acuerdo de retención de sueldos con el plantel de primera, se empezó a realizar una reducción salarial al personal administrativo.

Castro detalla que se ha buscado un diferimiento en el pago a los bancos. “Hemos ido por fases. Primero pagando los sueldos a los futbolistas para que no pasen apuros. Después tratamos de negociar los pagos pendientes con bancos. Tras el ajuste con la gente que trabaja en el equipo, vamos a conversar con los jugadores”, manifestó. Aún no se han planteado porcentajes.

La paralización del torneo trastocó la planificación económica de los clubes. Independiente del Valle, por ejemplo, proyectó un presupuesto de USD 7 millones. Sin embargo, entrará a revisión en las próximas semanas, pero el equipo aún no tiene ningún recorte. Incluso, según el gerente Santiago Morales, cuando se puedan retomar los entrenamientos se mantendrá el trabajo con los equipos de las formativas.



“La idea es no afectar a nadie. Nuestra intención es seguir trabajando con nuestras canteras y que el trabajo no se detenga. Esperamos ir avanzando en el plan de retorno para conversar con el equipo de Primera. Hemos sido responsables en nuestro manejo financiero y buscaremos que no afecte en nada a nuestro proyecto”, agregó Morales.

En Aucas prefieren no hacer públicos los ajustes financieros que aplicarán. Andrés Báez, gerente del club, respondió que se tiene prevista una conversación, pero que el acuerdo entre los jugadores y la directiva será interno. No se descarta que haya recortes en cuerpos técnicos de las formativas. Aún se espera conocer la resolución de la Ecuafútbol respecto de los campeonatos torneos juveniles.

La misma postura tienen en Universidad Católica. El plantel ‘camaratta’ pagó completo el mes de marzo y en estos días se está cancelando abril. No hay recortes salariales, pero sí serán revisados los contratos firmados a inicios de temporada. También se analizará el número de futbolistas que

tienen entrenándose en Primera categoría.

Una reunión clave del Consejo de Presidentes

Los presidentes de los clubes están pendientes de la convocatoria a una reunión de la LigaPro para tratar el tema de recursos de los derechos de TV y los protocolos médicos ­para analizar la reanudación de actividades.

“Miguel Ángel Loor está en conversaciones para conocer qué está pasando. Confiamos en que esos recursos comiencen a llegar”, agregó Vallecilla.



En el caso de LDU, se calcula que el ingreso por los derechos de TV representa 35% del presupuesto. Esteban Paz admitió que en el caso de que haya una reducción en este rubro será necesario plantear un ajuste salarial en el equipo de Primera.