Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez: ‘hay ocho jugadores nuevos en esta convocatoria’

Hernán Darío Gómez, el entrenador de la Selección de Ecuador, explicó que su propósito es conocer a jóvenes con potencial para estar en la Tricolor para la Copa América y las eliminatorias sudamericanas. En base a ese razonamiento definió la lista de 21 jugadores para los amistosos ante Catar, el próximo viernes 12 de octubre en el estadio Jassim Bin Hamad de Doha, y ante Omán, en el estadio Abdullah Bin Khalifa, el 16 de este mes.

El ‘Bolillo’ Gómez aclaró que seguirá con su plan en este año. “Hay muchos jugadores jóvenes y tratamos de darles partidos internacionales. Trataré de no dañar el torneo local. En noviembre estará más caliente el torneo. Ya para el próximo año conversaremos con los técnicos para la Copa América. Hay ocho jugadores nuevos en esta convocatoria”.



Precisó que su prioridad es trabajar con jóvenes de proyección y que, por eso, no llama a Luis Antonio Valencia ni a Felipe Caicedo para los próximos amistosos. “El campeonato ecuatoriano, está muy parejo, los jugadores que están llegando a la Selección están como mucho trabajo táctico y eso me gusta. Hablé con Antonio, Jefferson Montero y todavía no les voy a convocar. Estamos aprovechando convocando otros jugadores que están en Europa”, dijo Gómez.

​



Insistió que entre los jóvenes hay un grupo competitivo. “Hay un buen respeto y trato por los muchachos. Este es un viaje para muchas cosas. Es un viaje largo y tenemos que aprovechar. Vamos a tener calor, humedad, y ahí uno analiza cómo responden a las exigencias”, respondió Gómez.



El viaje de la Selección será el lunes 7 de octubre en horas de la tarde. Ecuador se entrenará en la mañana del miércoles 10 y jueves 11; de allí jugará su primer amistoso.

