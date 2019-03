El ‘Bolillo’ Gómez confía la delantera de la Tri a Leonardo Campana

LEA TAMBIÉN

La ausencia de Énner Valencia, por una molestia en su espalda, dejó a Leonardo Campana con la responsabilidad de ser la referencia de gol de Ecuador, en sus partidos amistosos en Estados Unidos, por la primera fecha FIFA del año.

Tigres de México, donde milita Valencia, confirmó la lesión del atacante la noche del domingo, por lo que el entrenador Hernán Darío Gómez decidió mantener a la nómina con 22 jugadores, pese a que Campana es el único centrodelantero de la lista.



El joven delantero del Barcelona Sporting Club llegó a la concentración de la Tri la noche del domingo, tras su partido en Machala, donde aportó con una asistencia de gol. Cuando ingresó al hotel, en el centro de Guayaquil, se enteró de la noticia de la ausencia de Valencia.



“Tengo que demostrar lo que tengo en estos partidos. Si me toca jugar lo haré de la mejor manera, espero hacer un gran papel”, dijo Campana, de 18 años, antes de abordar el avión que trasladó a los seleccionados hasta territorio norteamericano.



Desde que se coronó como el goleador del Sudamericano Sub 20, en febrero pasado, Campana ganó notoriedad en el fútbol nacional. De a poco se suma partidos con el equipo estelar de Barcelona SC, donde debutó este año.

El guayaquileño cumple con su primer llamado a la selección mayor y espera actuar, ya sea ante Estados Unidos o contra Honduras, rivales a los que se medirá la Tri en territorio norteamericano.



“Toda Selección tiene su goleador y el nuestro es Énner, no está, ahí viene Campana. Vamos a ver cómo le va, qué posibilidades tiene de actuar, qué le da a la Selección”, dijo Gómez respecto a la ausencia de Valencia y la presencia del atacante torero.



Héctor Bohórquez, médico de la Tricolor, explicó que la ausencia de Valencia se debe a una precaución, solicitada por el club mexicano donde milita. Descartó una lesión grave de Valencia, que el fin de semana actuó en el torneo azteca.



“Énner Valencia tuvo un golpe fuerte en su cadera, tiene una lumbalgia y nos pidieron que le demos descanso para que se recupere en su club. No es de consideración, solo de recuperación”, dijo el médico.

Juan Carlos Paredes viajó con la delegación ecuatoriana. Foto: Cortesía FEF

Valencia se sumó a Ayrton Preciado y John Narváez, que quedaron desafectados para estos amistosos; el primero de debido a una lesión y el otro porque no tenía visa de ingreso a Estados Unidos.



“Ví la resonancia que le hicieron a Énner y no es de consideración. Él se recuperará pronto”, agregó Bohórquez.



Además de Campana, desde Guayaquil viajaron otros nueve futbolistas en el grupo que partió desde Guayaquil, la madrugada de ayer. Máximo Banguera tuvo un problema familiar y tenía previsto desplazarse horas después.



Así mismo, se tenía planificado que los jugadores que militan en ligas del extranjero, se sumarían a la delegación en Estados Unidos. En total, serán 22 jugadores los que se concentrarán los amistosos.



Según la planificación, hasta la mañana de hoy la plantilla debía completarse. El último en sumarse a los entrenamientos sería Cristhian Noboa, quien milita en el Zenit ruso, y fue llamado tras la ausencia de Narváez.