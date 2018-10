¿Por qué el ‘Bolillo’ Gómez no llamó a jugadores de Barcelona SC y Emelec?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hernán Darío Gómez no es claro en sus declaraciones. El entrenador de la Selección asegura que los amistosos sirven para conocer a los jugadores, pero el ‘Bolillo’ no convocó a futbolistas de Barcelona Sporting Club y del Club Sport Emelec. Ambos equipos disputarán el Clásico del Astillero.

En la primera convocatoria para los cotejos amistosos frente a Jamaica y Guatemala, el ‘Bolillo’ solo convocó a Juan Carlos Paredes, de Emelec y a Mario Pineida del Barcelona SC, para los encuentros. El cotejo entre azules y amarillos se jugó el 9 de septiembre en el estadio Capwell. La ‘Tri’ disputó el 7 y 11 de septiembre sus respectivos compromisos.



La historia se repite en esta segunda convocatoria. Frickson Erazo es el único jugador de ambos equipos que será llamado. Sin embargo, el central de 29 años no está habilitado para jugar en el torneo local. El partido de revancha entre Barcelona SC y Emelec se jugará el 14 de octubre en el estadio Monumental, mientas que los amistosos por la fecha FIFA ante Catar y Omán se disputarán el 12 y 16 de octubre, respectivamente.



“Voy a tratar de no dañar el torneo, porque en noviembre el campeonato se pone más caliente”, comentó el estratega colombiano durante la rueda de prensa. Pero, al mismo tiempo, el DT asegura que quiere contar con jugadores nuevos para conocerlos. En este llamado hay ocho futbolistas nuevos.



“El Campeonato Ecuatoriano está muy parejo, los jugadores que están llegando a la Selección están con mucho trabajo táctico y eso me gusta”, asevera el estratega. Gómez prefirió no convocar a pupilos de Barcelona SC, Emelec, Universidad Católica, Macará que están en la disputa del torneo. De Liga de Quito solo llamó a Jefferson Intriago.



¿El Clásico del Astillero es más importante que los amistosos de Ecuador? El DT no toma en cuenta a jugadores como Xavier Arreaga, Félix Torres, Mario Pineida o Brayan Angulo para su proceso de cara a la Copa América 2019 y las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

​



Escoja aquí el Once Ideal de la Selección Ecuatoriana de Fútbol