Énner Valencia no estará en los partidos amistosos de la Tri en Estados Unidos y el ‘Bolillo’ Gómez no lo reemplazará

Nueve de los 10 jugadores llamados a la selección ecuatoriana, que militan en el fútbol local, viajaron a Estados Unidos para sus partidos amistosos de la fecha FIFA, la madrugada de este 18 de marzo del 2019. El vuelo partió desde el aeropuerto José Joaquin de Olmedo, de Guayaquil, a las 05:30.

Previo a la salida, el entrenador Hernán Darío Gómez confirmó que el delantero Énner Valencia quedó descartado para los amistosos del 21 y 26 de marzo, frente a Estados Unidos y Honduras. El atacante, del Tigres de México, no se unirá a las prácticas debido a una molestia en su espalda.



“Nuestro goleador es Énner, pero vamos con otros elementos para ver lo que pueden aportar en la selección”, dijo el entrenador colombiano. Al mismo tiempo, descartó convocar a otro jugador para suplir la ausencia de ‘Superman’.



Debido a eso, la principal opción de Gómez para usar como delantero, es Leonardo Campana, goleador del último Sudamericano Sub 20. El guayaquileño dio una asistencia de gol en el último triunfo de su equipo, Barcelona, ante Fuerza Amarilla.



“Estoy feliz, no esperaba el llamado a los amistosos. Tengo que demostrar lo que tengo en estos partidos. Si me toca jugar lo haré de la mejor manera, espero hacer un gran papel y dejar en alto el nombre del país”, dijo Campana antes del viaje.



El único de los jugadores que militan en los clubes locales que no viajó, fue el portero Máximo Banguera, debido a una emergencia familiar. Se tiene previsto que el deportista se desplace a territorio norteamericano la noche de este 18 de marzo.