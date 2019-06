Franklin León trajo a Ecuador una medalla mundial de plata

LEA TAMBIÉN

Franklin León toma con mucha sobriedad el subtítulo mundial de Levantamiento de Potencia que logró la semana pasada en Suecia. “Me llena de satisfacción porque cumplimos con la proyección del entrenador, pero uno como deportista siempre quiere algo más”, dijo a su regreso a Quito.

El Levantamiento de Potencia es un deporte de poca difusión en el país, pero que ha logrado éxitos deportivos en el ámbito mundial. Vilma Ochoa y Johanna Aguinaga han logrado medallas de oro, plata y bronce en ediciones anteriores. Este año, Franklin León alcanzó la presea de plata en la categoría 59 kg, la tercera que logra a nivel mundial.



“Suelo decir que los momentos no negociables del día son las horas que designo a los entrenamientos, porque este deporte es mi pasión”, dijo León, que mide 1,57m de estatura.



Se entrena dos veces al día. En la mañana lo hace en el gimnasio multifuerza de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) porque cuenta con los equipos especializados. El entrenamiento complementario de musculación lo realiza en la tarde en el gimnasio de la piscina de la Jipijapa, donde trabaja como instructor.



Antes de viajar al Mundial, ya conocía los pesos que manejaban los seis rivales que tendría en Suecia. A muchos de ellos ya los conocía de eventos anteriores, pues participa a nivel mundial desde el 2014. “Sabíamos que teníamos posibilidades de lograr una buena ubicación, pero en la plataforma, el día de la competencia, puede suceder cualquier cosa. Una lesión de última hora, un mal movimiento. Nada es previsible en este deporte”.



En el Levantamiento de Potencia hay tres modalidades, cuyas marcas se suman para definir el puntaje final. En Sentadilla levantó 220 kg, en Press de banco, 147,5kg; y en peso muerto, 235 kg. El total fue 602,5 kg que le permitió ganar la medalla de plata.

El campeón mundial fue el ruso Sergey Fedosieko, que sumó 635 kg, mientras que el japonés Ayume Hisatsune fue tercero con 587,5 kg. “Por muchos años el ruso ha sido el competidor más fuerte”.



Trata de mantener un equilibrio en las tres modalidades, pero dice que se siente mejor en la sentadilla.



Franklin incursionó en el levantamiento de potencia en el 2006 cuando un amigo le invitó a entrenarse. “No conocía mucho sobre este deporte que ahora es mi pasión”, recalca.

En el torneo que se realiza en Helsingborg (Suecia), el capitalino Franklin León se quedó con el vicecampeonato mundial de levantamiento de potencia. En la competencia del orbe que concluirá el fin de semana participan deportistas de más de una treintena de países. pic.twitter.com/Ll2pdJ2UXw — Deportes Pichincha (@PrensaCDP) 12 de junio de 2019

Participó en un campeonato provincial, lo que le valió ser citado por la Concentración a la selección. Ese mismo año ya ganó un espacio en la Selección Nacional. “Fue el único año que participé en un Sudamericano como juvenil, luego pasé a la división Open”.



Desde entonces participa en eventos sudamericanos, panamericanos y mundiales. “Dejé mis estudios en Contabilidad y Auditoría, porque mi vida completa la dedico al deporte. Me siento un privilegiado porque yo trabajo en actividades deportivas, me entreno y me pagan. A eso le llamo gozar de un privilegio”.



Este subtítulo Mundial lo alcanzó en la modalidad Classic. En el segundo semestre del año se entrenará para los torneos con equipos de soporte, donde se utilizan mallas y camisas de poder, que ayudan a los deportistas a incrementar sus marcas.



Por ejemplo, en Classic, Franklin levanta en sentadillas 220 kg, mientras que en la modalidad equipos de soporte sube a 285 kg.

En press de banca, su marca sube de 147,5 kg a 177,5 kg.



En cuatro semanas se realizará el campeonato nacional, luego irá al Sudamericano en Uruguay y en noviembre irá a Dubia al Mundial. Aquí también espera lograr un lugar en el podio.

Biografía.

Nació el 19 de febrero de 1983 en Quito.

Trayectoria.

En el 2006 inició su carrera deportiva. Ese año logró su primer título internacional en el Sudamericano Juvenil en Sao Paulo, Brasil.

Palmarés.

Ha logrado la medalla de plata en los campeonatos mundiales EE.UU. 2014 Canadá 2018 y Suecia 2019.