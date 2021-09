Ricciardo ganó el GP de Italia. Verstappen chocó con Hamilton

Agencia EFE

El australiano Daniel Ricciardo (McLaren) sorprendió en Monza al imponer un gran ritmo desde la salida del Gran Premio de Italia, en la que adelantó al holandés Max Verstappen (Red Bull), quien más tarde abandonó al chocar con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) en la vuelta 26, y ganó la carrera en un podio en el que estuvo acompañado de su compañero Lando Norris y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

El español Carlos Sainz (Ferrari) finalizó en 6 posición aprovechando la sanción de cinco segundos al mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quien acabó 5º. Su compatriota Fernando Alonso terminó octavo.

“Obviamente ha funcionado para mí bien ayer y para ser sincero nunca era una garantía liderar toda la carrera. He podido mantener la posición en la primera tanda, no teníamos mucha velocidad, pero sí la suficiente para mantener a Max detrás. Liderar de principio a fin no lo esperaba, pero había algo en mí el viernes y sabía que algo bueno iba a llegar. Dejémoslo ahí”, dijo en la señal internacional tras acabar la carrera.

La carrera estuvo marcada desde la vuelta 26 en la que los dos primeros clasificados en el mundial de pilotos, Verstappen, líder con cinco puntos de ventaja, y Hamilton tuvieron un accidente en la primera chicane que les dejó fuera de carrera en la vuelta 26 de carrera, provocando la salida del coche de seguridad.