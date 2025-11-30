Max Verstappen volvió a escena con una actuación impecable y, aprovechando los errores de McLaren, se llevó el triunfo en el Gran Premio de Catar, disputado este domingo 30 de noviembre. El neerlandés mantiene viva la lucha por el título y obliga a que todo se defina en la última carrera del año.

Oscar Piastri, quien había brillado durante todo el fin de semana en las sprints y en las clasificaciones, vio esfumarse la victoria tras una mala decisión de su equipo durante un Safety Car.

El australiano terminó segundo, visiblemente frustrado por el desenlace.

El podio lo completó Carlos Sainz, uno de los pilotos más sólidos de la jornada, que aprovechó las circunstancias para meterse en el tercer lugar.

Lando Norris, líder del campeonato, tuvo una carrera cuesta arriba desde el inicio. Perdió posiciones en la largada y, aunque recuperó terreno en el tramo final, solo pudo asegurar el cuarto puesto tras superar a Kimi Antonelli, quien cometió un error y se salió de pista en la última vuelta.

Así quedó el Mundial de Fórmula 1

Con el resultado en Losail, el campeonato se definirá en la última cita del calendario en Abu Dabi, el próximo 7 de diciembre.

La tabla quedó apretadísima en la recta final:

Lando Norris (McLaren): 408 puntos

Max Verstappen (Red Bull): 396 puntos

Oscar Piastri (McLaren): 392 puntos

Las diferencias son mínimas: Norris llega con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri.

¿Qué necesita cada piloto para ser campeón?

Lando Norris (líder, 408 pts)

➡️ Depende de sí mismo.

Si termina en el podio, sin importar la posición, será campeón del mundo.

Max Verstappen (2.º, 396 pts)

➡️ Necesita ganar y que Norris no suba al podio.

Si no gana, debe recortar los 12 puntos de diferencia en combinación con el resultado del británico.

Oscar Piastri (3.º, 392 pts)

➡️ Es el que tiene el panorama más complicado.

Debe ganar sí o sí y esperar que Norris termine sexto o peor.