Lando Norris quiere sentenciar el Mundial de Fórmula 1 en el GP de Catar

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en el Circuito Internacional de Losail para disputar el Gran Premio de Catar, con un cierre de temporada que se ha convertido en uno de los más intensos de los últimos años.

El británico Lando Norris lidera el campeonato con 390 puntos, aunque su ventaja se redujo a 24 unidades sobre su compañero Oscar Piastri y sobre Max Verstappen, de Red Bull.

Lo que parecía una caminata tranquila para McLaren durante buena parte del año terminó complicándose en las últimas semanas.

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La recuperación de Verstappen y, sobre todo, la doble descalificación de los McLaren en Las Vegas, reabrieron la pelea y dieron impulso a Red Bull en el tramo final de la campaña.

El neerlandés llega a Catar especialmente motivado por la presencia del formato sprint, un tipo de fin de semana en el que históricamente se ha mostrado muy competitivo.

Aun así, Norris mantiene una ventaja importante para intentar cerrar el título. En Las Vegas había quedado prácticamente campeón tras cruzar la meta en segundo lugar, lo que momentáneamente le daba 30 puntos de diferencia sobre Piastri y 42 sobre Verstappen.

Esa ventaja se redujo apenas se hizo oficial la eliminación de ambos McLaren, dejando todo en los actuales 24 puntos.

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Lando Norris depende de sí mismo para ser campeón.

Con este escenario, Norris podría proclamarse campeón si consigue ampliar la diferencia a 25 o 26 puntos sobre sus dos rivales después del fin de semana en Losail.

El camino más directo para lograrlo sería subir al podio en la carrera sprint y ganar el Gran Premio del domingo, combinación que le permitiría tomar una renta definitiva rumbo al título.

En cuanto a estadísticas de la temporada, Norris y Piastri están empatados con siete victorias cada uno, mientras Verstappen suma seis.

El británico, además, ha terminado ocho veces en segundo lugar, un detalle que le otorga un pequeño margen adicional en caso de desempate.

Por el lado de Piastri y Verstappen —ambos con 366 puntos y con el australiano en la segunda posición por criterios de desempate—, ninguno tiene opciones matemáticas de ser campeón este fin de semana.

En Catar solo se pueden obtener hasta 33 puntos, insuficientes para superar a Norris. Sin embargo, ambos pueden forzar que la definición se extienda hasta el Gran Premio de Abu Dabi.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de Catar de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Catar se correrá el domingo 30 de noviembre, a las 11:00 (hora de Ecuador). Las actividades del fin de semana comienzan el viernes:

Práctica 1 : 28 de noviembre | 08:30 – 09:30

: 28 de noviembre | 08:30 – 09:30 Sprint Qualifying : 28 de noviembre | 12:30 – 13:14

: 28 de noviembre | 12:30 – 13:14 Sprint : 29 de noviembre | 09:00 – 10:00

: 29 de noviembre | 09:00 – 10:00 Qualifying: 29 de noviembre | 13:00 – 14:00