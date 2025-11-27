Max Verstappen y Oscar Piastri a la caza de Lando Norris, ¿qué necesitan para ganar el Mundial de Fórmula 1?

Faltan pocos días para que la temporada 2025 de la Fórmula 1 llegue a su final y, en este tramo decisivo, tres pilotos se mantienen con opciones reales de ser campeones: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.
El británico Norris, líder con 390 puntos, suma siete victorias y 17 podios con McLaren. Su compañero, el australiano Piastri, lo sigue con 366 unidades, también con siete victorias, pero con 14 podios en total.
En tercer lugar aparece el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, que volvió a meterse en la pelea tras su triunfo en Las Vegas y la doble descalificación de McLaren. Acumula 366 puntos, con seis victorias y 13 podios.
Restan dos fechas por disputarse: el Gran Premio de Catar, que incluye carrera sprint, y el Gran Premio de Abu Dabi, que cerrará la temporada.
En total, quedan 58 puntos posibles en juego.
Norris depende únicamente de sí mismo. Con 390 puntos, aventaja por 24 a Piastri y Verstappen.
Necesita:
En términos simples:
✔️ Si Norris suma dos puntos más que sus rivales, en el fin de semana de Catar es campeón sin importar lo que hagan los demás.
El australiano está a 24 puntos de Norris.
Necesita:
O, en acumulado:
✔️ Piastri debe sumar 24 puntos más que Norris en las dos fechas.
Si gana el sprint y una carrera, todavía depende de que Norris falle.
Está empatado con Piastri, pero a 24 puntos de Norris.
Para ser campeón necesita:
En acumulado:
✔️ Verstappen debe sumar 24 puntos más que Norris.
✔️ También debe superar a Piastri, por lo que necesita terminar delante del australiano en ambas fechas.
En resumen: Verstappen necesita resultados perfectos y que McLaren tropiece.