Max Verstappen y Oscar Piastri a la caza de Lando Norris, ¿qué necesitan para ganar el Mundial de Fórmula 1?

Faltan pocos días para que la temporada 2025 de la Fórmula 1 llegue a su final y, en este tramo decisivo, tres pilotos se mantienen con opciones reales de ser campeones: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

El británico Norris, líder con 390 puntos, suma siete victorias y 17 podios con McLaren. Su compañero, el australiano Piastri, lo sigue con 366 unidades, también con siete victorias, pero con 14 podios en total.

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En tercer lugar aparece el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, que volvió a meterse en la pelea tras su triunfo en Las Vegas y la doble descalificación de McLaren. Acumula 366 puntos, con seis victorias y 13 podios.

Restan dos fechas por disputarse: el Gran Premio de Catar, que incluye carrera sprint, y el Gran Premio de Abu Dabi, que cerrará la temporada.

En total, quedan 58 puntos posibles en juego.

¿Qué necesita cada piloto para ser campeón?

Lando Norris, el favorito al título

Norris depende únicamente de sí mismo. Con 390 puntos, aventaja por 24 a Piastri y Verstappen.

Necesita:

Ganar una carrera principal o

o Sacar 25 puntos más que Piastri y Verstappen en las próximas dos fechas.

En términos simples:

✔️ Si Norris suma dos puntos más que sus rivales, en el fin de semana de Catar es campeón sin importar lo que hagan los demás.

El británico Lando Norris de McLaren celebra al ganar el Gran Premio de Fórmula Uno de Sao Paulo 2025 en el circuito de Interlagos.

Piastri quiere recuperar el liderato

El australiano está a 24 puntos de Norris.

Necesita:

Ganar una de las carreras principales y

y Que Norris termine fuera del podio en al menos una de las dos pruebas.

O, en acumulado:

✔️ Piastri debe sumar 24 puntos más que Norris en las dos fechas.

Si gana el sprint y una carrera, todavía depende de que Norris falle.

Oscar Piastri levante su trofeo tras ganar el Gran Premio de Países Bajos en la Fórmula 1.

Max Verstappen peleará por su quinto título

Está empatado con Piastri, pero a 24 puntos de Norris.

Para ser campeón necesita:

Ganar al menos una carrera principal y el sprint , y

, y Que Norris tenga un mal fin de semana, quedando fuera del podio en Catar o Abu Dabi.

En acumulado:

✔️ Verstappen debe sumar 24 puntos más que Norris.

✔️ También debe superar a Piastri, por lo que necesita terminar delante del australiano en ambas fechas.

En resumen: Verstappen necesita resultados perfectos y que McLaren tropiece.

Max Verstappen celebrando que ganó el GP de Italia 2025.

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