La Fórmula 1 se encuentra en su etapa de mayor descanso del año. Tras la disputa del Gran Premio de Hungría, el pasado 3 de agosto, el campeonato entró en un periodo de aproximadamente cuatro semanas sin carreras.

Se trata del conocido parón veraniego, una pausa regulada que no solo sirve para que pilotos y personal técnico repongan energías, sino que también está sujeta a estrictas normas de la FIA.

Más noticias:

¿En qué consiste el parón de verano de la F1?

Dentro de estas semanas de pausa se incluye un periodo obligatorio de 14 días consecutivos en el que todas las escuderías deben detener completamente cualquier trabajo relacionado con el rendimiento del coche.

Esto implica suspender el diseño, desarrollo y producción de piezas, con el objetivo de que ningún equipo obtenga una ventaja competitiva.

Durante este tiempo, ingenieros, mecánicos, pilotos y demás personal vinculado a las operaciones en pista pueden descansar, recuperándose del exigente calendario de viajes y carreras. Está permitido realizar tareas esenciales de mantenimiento o reparación, siempre que cuenten con la aprobación de la FIA.

Algunos departamentos, como marketing, finanzas o asuntos legales, pueden seguir operando con normalidad, ya que no están vinculados al rendimiento directo del monoplaza.

Este parón no solo sirve para equilibrar el descanso entre equipos, sino también para controlar costos y dar un respiro físico y mental al personal.

Normalmente, las escuderías eligen estratégicamente esos 14 días en medio de las cuatro semanas de pausa, para así trabajar en los datos recogidos después del GP de Hungría y volver a la actividad con tiempo suficiente para preparar el GP de Países Bajos, programado para el 29 de agosto.

Así está el Mundial de la Fórmula 1

En la lucha por el campeonato, Oscar Piastri (McLaren) lidera la clasificación de pilotos con 284 puntos. Su compañero Lando Norris lo sigue muy de cerca con 275 unidades, recortando distancias tras su victoria en Hungría.

Max Verstappen (Red Bull) se ubica tercero con 187 puntos, seguido por George Russell (Mercedes) con 172 y Charles Leclerc (Ferrari) con 151.

En el campeonato de constructores, McLaren mantiene un dominio claro con 559 puntos.

La batalla por el segundo lugar está más ajustada. Ferrari suma 260 unidades, Mercedes 236 y un Red Bull lejos de su mejor versión se encuentra cuarto con 194.