El piloto argentino Franco Colapinto, integrante del equipo Alpine de Fórmula 1, sufrió un accidente este miércoles 6 de agosto, durante una jornada de pruebas en el circuito de Hungaroring, en Hungría.

El incidente se produjo específicamente en la curva 11 del trazado, mientras realizaba un test. Tras el impacto, Colapinto fue trasladado al centro médico por precaución, donde se confirmó que no presenta lesiones de gravedad.

“Franco fue evaluado en el centro médico y se encuentra bien“, informó Alpine a través de sus redes sociales.

El argentino, que se encontraba realizando una prueba con los compuestos Pirelli de cara a la temporada 2026, sufrió un accidente cuando circulaba en la curva 11 del circuito de Hungaroring, aunque no ha pasado a mayores.

Team Update



During Day 2 of Pirelli Tyre Testing at the Hungaroring this morning, Franco Colapinto had an incident at Turn 11. Franco was assessed on site at the medical centre and is OK.