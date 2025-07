Fernando Alonso, uno de los pilotos más completos y carismáticos de la historia de la Fórmula 1, celebra este 28 de julio su cumpleaños número 44. Nacido en Oviedo, España, en 1981, el asturiano es el último campeón hispanohablante de la categoría reina del automovilismo.

A pesar de su edad, Alonso continúa siendo competitivo y ha grabado su nombre en la historia no solo por sus dos títulos mundiales, sino por su vigencia, talento y pasión intacta.

Hoy comparte la grilla con jóvenes promesas, pero sigue dando batalla como en sus mejores años. Junto a Lewis Hamilton (40 años), son los dos pilotos más veteranos de la actual parrilla, y no ha hablado aún de un retiro cercano.

Fernando Alonso debutó en la Fórmula 1 en 2001 con el equipo Minardi. Aunque no sumó puntos esa temporada, dejó una buena impresión por su habilidad al volante. En 2003, ya como piloto de Renault, empezó a brillar: consiguió su primer podio y su primera victoria en el Gran Premio de Hungría.

Su momento cumbre llegó entre 2005 y 2006, cuando se coronó bicampeón del mundo con Renault. En ambas temporadas logró siete victorias y rompió la hegemonía de Michael Schumacher, a quien venció en una de las rivalidades más recordadas de la historia reciente del deporte motor.

