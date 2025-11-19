GP de Las Vegas: fecha y hora de la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 entra en su recta final con la disputa del Gran Premio de Las Vegas, que este año celebra su quinta edición y será la antepenúltima carrera de la temporada 2025, una prueba que puede resultar decisiva en la lucha por el título mundial.

La cita, válida por la fecha 22 del Campeonato Mundial de 2025, se correrá en el Las Vegas Strip Circuit, uno de los trazados más nuevos y espectaculares del calendario: un circuito urbano iluminado por los neones de la ciudad, con largas rectas y curvas técnicas que prometen emoción hasta la bandera a cuadros.

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El campeonato llega a Las Vegas al rojo vivo

El británico Lando Norris (McLaren) llega como líder sólido del campeonato con 390 puntos, tras encadenar dos victorias consecutivas que lo consolidaron al frente de la clasificación.

Su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, lo sigue muy de cerca con 366 unidades, aunque su rendimiento ha sido irregular en las últimas carreras.

En tercera posición aparece el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con 341 puntos, manteniendo vivas sus opciones al título tras siete podios consecutivos.

McLaren, campeón de constructores

En la clasificación por equipos, McLaren ya aseguró matemáticamente el título de constructores con más de tres fechas de anticipación, acumulando 756 puntos, una cifra que refleja su dominio absoluto durante la temporada.

La batalla más apretada se libra por el segundo lugar, donde Mercedes suma 398 puntos, apenas por delante de Red Bull, que cuenta con 366.

Por su parte, Ferrari cayó al cuarto puesto (362 puntos) luego de un fin de semana desastroso en Brasil, en el que ambos monoplazas fueron descalificados tras la clasificación, complicando sus aspiraciones en el cierre del campeonato.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de Las Vegas de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Las Vegas se correrá el sábado 22 de noviembre, a las 23:00 (hora de Ecuador). Las actividades del fin de semana comienzan el viernes:

Práctica 1 : 20 de noviembre | 19:30 – 20:30

: 20 de noviembre | 19:30 – 20:30 Práctica 2 : 20 de noviembre | 23:00 – 00:00

: 20 de noviembre | 23:00 – 00:00 Práctica 3 : 21 de noviembre | 19:30 – 20:30

: 21 de noviembre | 19:30 – 20:30 Qualifying: 21 de noviembre | 23:00 – 00:00

Datos del circuito

Longitud: 6,201 km

6,201 km Vueltas : 50

: 50 Distancia total: 309,958 km

Datos e historial sobre el GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1981, cuando se disputó por primera vez en el Circuito Caesars Palace. Sin embargo, aquella etapa inicial fue breve y solo se mantuvo hasta 1982, antes de desaparecer del calendario durante más de cuatro décadas.

La carrera regresó en 2023, esta vez con un nuevo trazado: el Las Vegas Strip Circuit, que recorre algunas de las avenidas más emblemáticas de la ciudad.

Debido a su corta historia, la edición de 2025 será apenas la quinta en disputarse. Ningún piloto ha logrado repetir victoria: los ganadores previos fueron Alan Jones, Michele Alboreto, Max Verstappen y George Russell.