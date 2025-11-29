Oscar Piastri continúa intratable en el Gran Premio de Catar. Tras ganar la minipole y llevarse la victoria en la Sprint, el australiano volvió a brillar este sábado 29 de noviembre y se adjudicó la ‘pole position’ para la carrera del domingo con un tiempo de 1:19.387.

El piloto de McLaren superó por apenas 108 milésimas a su compañero y principal rival en la lucha por el título, Lando Norris, mientras que Max Verstappen (Red Bull), el otro contendiente, tuvo que conformarse con el tercer puesto, a 264 milésimas del mejor registro.

McLaren vuelve a marcar el ritmo; Verstappen queda rezagado

La clasificación dejó claro que McLaren mantiene un ritmo superior en Losail.

Norris presionó desde el inicio, marcando vueltas rápidas y colocándose momentáneamente al frente en Q3 con un 1:19.495, pero Piastri respondió con una vuelta perfecta tras la bandera roja provocada por un desprendimiento en el monoplaza de Carlos Sainz.

Verstappen, pese a mostrar cierta mejora respecto al Sprint, nunca logró igualar los tiempos de los McLaren y terminó lejos de la pelea directa por la pole. El neerlandés buscará mañana minimizar daños y mantenerse con opciones matemáticas en el campeonato.

En cuanto a los pilotos españoles, Carlos Sainz (Williams) finalizó séptimo, a 900 milésimas, pese a sufrir nuevamente desprendimientos de piezas durante la sesión. Fernando Alonso (Aston Martin) fue octavo, a poco más de un segundo de Piastri.

OSCAR PIASTRI TAKES POLE IN QATAR!!! 🤩



What a final lap from the Aussie 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KatpdbT0td — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Sorpresas y eliminaciones en la clasificación

La jornada dejó varias notas llamativas. En Q1, George Russell marcó inicialmente el mejor tiempo con 1:20.074, superando por poco a Norris y Piastri. En contraste, Lewis Hamilton volvió a quedar fuera en la primera manga (18.º), evidenciando el complicado cierre de año que afronta Mercedes.

El piloto de Alpine, Pierre Gasly, sorprendió al meterse entre los mejores en los últimos segundos de Q1 y volvió a destacar en Q2, donde terminó octavo, mientras que Charles Leclerc salvó el día de Ferrari con el noveno lugar.

En Q2, Piastri se convirtió en el primero en bajar la barrera del 1:20, con un impresionante 1:19.650. Verstappen quedó bastante lejos (1:19.985) y Norris se mantuvo competitivo, aunque a 211 milésimas de su compañero.

En la parte baja, Gabriel Bortoleto culminó 14.º y Franco Colapinto cerró la tabla con el 20.º puesto.

THE STARTING GRID: Our championship contenders start 1-2-3 for Sunday's Qatar Grand Prix 👀 #F1 #QatarGP pic.twitter.com/sBxFiiju0r — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

¿Cuándo es el GP de Catar?

La carrera del GP de Catar se disputará este domingo 30 de noviembre a las 11:00 (hora Ecuador), con un recorrido total de 57 vueltas.