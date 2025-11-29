Oscar Piastri ganó la Sprint del GP de Catar y mete presión a Lando Norris

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

La carrera Sprint del Gran Premio de Catar se disputó este sábado 29 de noviembre y cumplió el guion previsto: Oscar Piastri defendió su pole con solidez, mantuvo un ritmo constante durante las 19 vueltas y se llevó la victoria sin sobresaltos.

Con este triunfo, el piloto australiano de McLaren llegó a 374 puntos en el Mundial, recortando dos unidades al líder, Lando Norris, quien cruzó la meta en el tercer lugar y alcanzó los 396 puntos.

Más noticias:

Este mismo sábado, entre las 13:00 y 14:00 (hora de Ecuador), se disputará la clasificación del GP de Catar, una nueva oportunidad para que Piastri siga presionando a su compañero en la pelea por el título.

Piastri lideró, Norris sostuvo su puesto y Verstappen remontó

El podio del Sprint en el Circuito Internacional de Losail quedó conformado por Oscar Piastri (McLaren), ganador de punta a punta; George Russell (Mercedes), quien mantuvo su segundo lugar; y Lando Norris, que completó el tercer puesto.

Max Verstappen, que había clasificado sexto, logró remontar gracias a una sólida actuación y al apoyo estratégico de su compañero en Red Bull, Yuki Tsunoda. Con ello, el neerlandés escaló al cuarto puesto, evitando perder mucho terreno frente a Norris en la clasificación general.

En un inicio, el quinto lugar fue para Kimi Antonelli (Mercedes), ya que Yuki Tsunoda fue sancionado por exceder los límites de pista y cayó al sexto puesto. Sin embargo, tras la revisión posterior a la carrera, Antonelli también fue penalizado, por lo que Tsunoda recuperó finalmente la quinta posición.

El resto del Top 10 lo completaron:

Fernando Alonso

Carlos Sainz

Isack Hadjar

Alexander Albon

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Fuera del Top 10

La jornada volvió a ser complicada para Ferrari. Charles Leclerc, que había clasificado dentro del Top 10, perdió varias posiciones en la primera vuelta y cayó al puesto 13.

Lewis Hamilton, por su parte, terminó en la posición 17, avanzando apenas un lugar respecto a su largada.

Así quedó la clasificación del puesto 11 al 20: Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Charles Leclerc, Liam Lawson, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Lance Stroll y Franco Colapinto.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de Catar de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Catar se correrá el domingo 30 de noviembre, a las 11:00 (hora de Ecuador). Las actividades del fin de semana comienzan el viernes:

Práctica 1 : 28 de noviembre | 08:30 – 09:30

: 28 de noviembre | 08:30 – 09:30 Sprint Qualifying : 28 de noviembre | 12:30 – 13:14

: 28 de noviembre | 12:30 – 13:14 Sprint : 29 de noviembre | 09:00 – 10:00

: 29 de noviembre | 09:00 – 10:00 Qualifying: 29 de noviembre | 13:00 – 14:00