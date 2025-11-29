Oscar Piastri ganó la Sprint del GP de Catar y mete presión a Lando Norris

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La carrera Sprint del Gran Premio de Catar se disputó este sábado 29 de noviembre y cumplió el guion previsto: Oscar Piastri defendió su pole con solidez, mantuvo un ritmo constante durante las 19 vueltas y se llevó la victoria sin sobresaltos.
Con este triunfo, el piloto australiano de McLaren llegó a 374 puntos en el Mundial, recortando dos unidades al líder, Lando Norris, quien cruzó la meta en el tercer lugar y alcanzó los 396 puntos.
Este mismo sábado, entre las 13:00 y 14:00 (hora de Ecuador), se disputará la clasificación del GP de Catar, una nueva oportunidad para que Piastri siga presionando a su compañero en la pelea por el título.
El podio del Sprint en el Circuito Internacional de Losail quedó conformado por Oscar Piastri (McLaren), ganador de punta a punta; George Russell (Mercedes), quien mantuvo su segundo lugar; y Lando Norris, que completó el tercer puesto.
Max Verstappen, que había clasificado sexto, logró remontar gracias a una sólida actuación y al apoyo estratégico de su compañero en Red Bull, Yuki Tsunoda. Con ello, el neerlandés escaló al cuarto puesto, evitando perder mucho terreno frente a Norris en la clasificación general.
En un inicio, el quinto lugar fue para Kimi Antonelli (Mercedes), ya que Yuki Tsunoda fue sancionado por exceder los límites de pista y cayó al sexto puesto. Sin embargo, tras la revisión posterior a la carrera, Antonelli también fue penalizado, por lo que Tsunoda recuperó finalmente la quinta posición.
El resto del Top 10 lo completaron:
OSCAR PIASTRI WINS #F1SPRINT IN QATAR! 👏👏#F1 #QatarGP @Gatorade pic.twitter.com/wLyv6WHSVw— Formula 1 (@F1) November 29, 2025
La jornada volvió a ser complicada para Ferrari. Charles Leclerc, que había clasificado dentro del Top 10, perdió varias posiciones en la primera vuelta y cayó al puesto 13.
Lewis Hamilton, por su parte, terminó en la posición 17, avanzando apenas un lugar respecto a su largada.
Así quedó la clasificación del puesto 11 al 20: Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Charles Leclerc, Liam Lawson, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Lance Stroll y Franco Colapinto.
El Gran Premio de Catar se correrá el domingo 30 de noviembre, a las 11:00 (hora de Ecuador). Las actividades del fin de semana comienzan el viernes: