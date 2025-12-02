La temporada 2025 de la Fórmula 1 llega a su capítulo final con el Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del calendario y escenario donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

El evento, válido por la fecha 24, cerrará un campeonato vibrante, lleno de cambios, errores estratégicos, remontadas y tensión hasta el último fin de semana.

Más noticias:

La carrera se disputará en el Circuito Yas Marina, un trazado rápido, con largas rectas y fuertes zonas de frenada, ideal para un desenlace lleno de drama.

Tres pilotos buscan el título del Mundial 2025

Tras un año impredecible, solo tres pilotos llegan con opciones matemáticas al último Gran Premio:

Lando Norris – McLaren (408 puntos)

Es el líder y el principal favorito. Norris podría haber sentenciado el campeonato en Catar, pero un cuarto puesto dejó todo abierto para Abu Dabi.

Aun así, depende de sí mismo para coronarse campeón por primera vez en su carrera. Solo le basta con terminar en el podio.

Max Verstappen – Red Bull (396 puntos)

El neerlandés resurgió en la parte final de la temporada.

En Catar aprovechó un grave error de estrategia de McLaren, ganó el Gran Premio y recortó la distancia a solo 12 puntos. Llega con impulso y con la experiencia de cuatro títulos mundiales previos.

Oscar Piastri – McLaren (392 puntos)

El australiano sigue en la pelea, aunque es quien la tiene más complicada.

Después de un bajón en las últimas carreras volvió a su mejor nivel en Catar, pero el fallo estratégico de su equipo le costó la victoria y lo dejó a 16 puntos del liderato. Aun así, mantiene chances reales.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de Abu Dabi de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Abu Dabi se correrá el domingo 7 de diciembre, a las 08:00 (hora de Ecuador). Las actividades del fin de semana comienzan el viernes:

Práctica 1 : 5 de diciembre | 04:30 – 05:30

: 5 de diciembre | 04:30 – 05:30 Práctica 2 : 5 de diciembre | 08:00 – 09:00

: 5 de diciembre | 08:00 – 09:00 Práctica 3 : 6 de diciembre | 05:30 – 06:30

: 6 de diciembre | 05:30 – 06:30 Qualifying: 6 de diciembre | 09:00 – 10:00

R A C E 🤩 W E E K



Full throttle towards the season finale! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/I6CW81zbWA — Formula 1 (@F1) December 1, 2025

Datos del circuito

Longitud: 5,281 km

5,281 km Vueltas : 58

: 58 Distancia total: 306,183 km

Datos e historial sobre el GP de Abu Dabi

El Gran Premio de Abu Dabi se inauguró en 2009, convirtiéndose en el segundo evento de Fórmula 1 en la región de Oriente Medio en ese entonces.

Desde su debut, la carrera se ha disputado de manera ininterrumpida durante 16 ediciones.

La competencia se realiza cada año en el Circuito Yas Marina, ubicado en la isla de Yas, uno de los complejos deportivos y turísticos más modernos del mundo.

El piloto con más victorias en este trazado es Lewis Hamilton, quien suma cinco triunfos: uno con McLaren y cuatro con Mercedes. Le sigue Max Verstappen con cuatro, mientras que Sebastian Vettel completa el podio histórico con tres victorias.

En la edición más reciente, el ganador fue Lando Norris, quien se impuso con su McLaren y sumó su primera victoria en Yas Marina.