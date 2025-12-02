Isack Hadjar será el nuevo piloto de Red Bull junto a Max Verstappen en 2026

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El equipo Oracle Red Bull Racing anunció este martes 2 de diciembre que el francés Isack Hadjar será promovido al primer equipo para convertirse en el nuevo compañero de Max Verstappen en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2026.

Hadjar, de 21 años, ha sorprendido en su temporada de debut en la Fórmula 1 con Visa Cash App Racing Bulls.

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Red Bull destacó su rendimiento consistente, incluyendo su primer podio en el Gran Premio de los Países Bajos y su capacidad para sumar puntos en 10 Grandes Premios durante la campaña 2025.

Con su llegada, Red Bull asegura una dupla joven y experimentada a la vez: Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, y Hadjar, una de las mayores promesas de su programa de talentos.

Cambios en ambas escuderías del grupo Red Bull

El ascenso de Hadjar implica la salida del japonés Yuki Tsunoda del asiento principal.

Tsunoda había iniciado la temporada 2025 en Racing Bulls, pero fue promovido temporalmente al segundo Red Bull tras las dos primeras carreras, en reemplazo del neozelandés Liam Lawson.

Para 2026, Red Bull confirmó que el japonés no continuará como piloto titular en ninguna de sus dos escuderías.

Tras cinco temporadas consecutivas en la Fórmula 1, el nipón asumirá ahora el rol de piloto de pruebas y reserva del equipo.

En la escudería filial Racing Bulls, también hubo movimientos.

Liam Lawson mantendrá su asiento para 2026 y estará acompañado por Arvid Lindblad, una de las mayores promesas de la academia Red Bull.

El joven piloto británico ha tenido un destacado año en la Fórmula 2, con tres victorias y una posición sólida dentro del top 6 de la clasificación general.

Your VCARB line-up for 2026 😮‍💨@liamlawson30 will welcome Arvid Lindblad as his new teammate next season, as Arvid makes the step up from #F2 💨 Let’s have it! 🤘#F1 #VCARB pic.twitter.com/iC2x2TritY — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) December 2, 2025

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Los compañeros de Verstappen

Desde su debut en la Fórmula 1 en 2015, Max Verstappen ha tenido una constante rotación de compañeros.

En total, ha compartido equipo con siete pilotos distintos, y con la llegada de Isack Hadjar en 2026, el francés se convertirá en el octavo.

Verstappen inició su trayectoria en Toro Rosso (hoy Racing Bulls), donde formó dupla con Carlos Sainz hasta principios de 2016, año en el que Red Bull lo ascendió al primer equipo.

En Red Bull, su primer coequipero fue Daniel Ricciardo, con quien se mantuvo hasta finales de 2018.

Luego, pasaron por el asiento número 2 pilotos como Pierre Gasly y Alexander Albon, antes de la llegada de Sergio Pérez, el compañero más duradero que tuvo Verstappen: compartieron cuatro temporadas completas (2020-2024), coincidiendo con los años de dominio absoluto del neerlandés, en los que conquistó cuatro títulos mundiales seguidos.

Para 2025, Verstappen tuvo una temporada atípica con dos compañeros: Liam Lawson en las primeras carreras y Yuki Tsunoda en el resto de la campaña.