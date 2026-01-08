La Fórmula 1 se prepara para una temporada histórica en 2026, marcada por la llegada de una nueva era técnica, motores renovados y un calendario récord que incluirá 24 Grandes Premios en 21 países y cuatro continentes.

El campeonato contará con 11 equipos y 22 pilotos, lo que convierte al 2026 en uno de los años más exigentes en términos deportivos, logísticos y técnicos dentro del automovilismo mundial.

Un calendario extenso y global

La temporada comenzará en marzo y se extenderá hasta diciembre, con un recorrido que combinará circuitos históricos, trazados urbanos y nuevas sedes.

El inicio del campeonato será en Australia, en el circuito de Melbourne, del 6 al 8 de marzo, mientras que el cierre se disputará en Abu Dabi, en Yas Marina, del 4 al 6 de diciembre.

Entre las principales paradas del calendario destacan circuitos tradicionales como Suzuka, Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza e Interlagos, junto a escenarios urbanos como Mónaco, Bakú, Singapur y Las Vegas.

España tendrá dos fechas en el calendario: Montmeló, en junio, y el Gran Premio de Madrid, programado para septiembre, una de las grandes novedades del año.

Las 24 carreras de la Fórmula 1 en 2026

El calendario oficial contempla Grandes Premios en:

Australia, China, Japón, Baréin y Arabia Saudita

Miami, Canadá, Mónaco, España (Barcelona) y Austria

Gran Bretaña, Bélgica, Hungría y Países Bajos

Italia, España (Madrid), Azerbaiyán y Singapur

Estados Unidos (Austin), México, Brasil, Las Vegas

Catar y Abu Dabi

Una distribución que obliga a los equipos a afrontar largas giras intercontinentales y una carga física y técnica inédita.

Once equipos y una parrilla renovada

La parrilla de 2026 estará conformada por 11 escuderías, incluida la incorporación de Cadillac y el debut oficial de Audi como equipo de fábrica.

Entre las alineaciones confirmadas destacan:

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri

Lando Norris y Oscar Piastri Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli

George Russell y Kimi Antonelli Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar

Max Verstappen e Isack Hadjar Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Charles Leclerc y Lewis Hamilton Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz

Alexander Albon y Carlos Sainz Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll

Fernando Alonso y Lance Stroll Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto

Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto

Pierre Gasly y Franco Colapinto Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas

