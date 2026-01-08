La Fórmula 1 se prepara para una temporada histórica en 2026, marcada por la llegada de una nueva era técnica, motores renovados y un calendario récord que incluirá 24 Grandes Premios en 21 países y cuatro continentes.
El campeonato contará con 11 equipos y 22 pilotos, lo que convierte al 2026 en uno de los años más exigentes en términos deportivos, logísticos y técnicos dentro del automovilismo mundial.
Un calendario extenso y global
La temporada comenzará en marzo y se extenderá hasta diciembre, con un recorrido que combinará circuitos históricos, trazados urbanos y nuevas sedes.
El inicio del campeonato será en Australia, en el circuito de Melbourne, del 6 al 8 de marzo, mientras que el cierre se disputará en Abu Dabi, en Yas Marina, del 4 al 6 de diciembre.
Entre las principales paradas del calendario destacan circuitos tradicionales como Suzuka, Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza e Interlagos, junto a escenarios urbanos como Mónaco, Bakú, Singapur y Las Vegas.
España tendrá dos fechas en el calendario: Montmeló, en junio, y el Gran Premio de Madrid, programado para septiembre, una de las grandes novedades del año.
Las 24 carreras de la Fórmula 1 en 2026
El calendario oficial contempla Grandes Premios en:
- Australia, China, Japón, Baréin y Arabia Saudita
- Miami, Canadá, Mónaco, España (Barcelona) y Austria
- Gran Bretaña, Bélgica, Hungría y Países Bajos
- Italia, España (Madrid), Azerbaiyán y Singapur
- Estados Unidos (Austin), México, Brasil, Las Vegas
- Catar y Abu Dabi
Una distribución que obliga a los equipos a afrontar largas giras intercontinentales y una carga física y técnica inédita.
Once equipos y una parrilla renovada
La parrilla de 2026 estará conformada por 11 escuderías, incluida la incorporación de Cadillac y el debut oficial de Audi como equipo de fábrica.
Entre las alineaciones confirmadas destacan:
- McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri
- Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar
- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton
- Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll
- Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto
- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto
- Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas
