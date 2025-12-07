Lando Norris (McLaren) terminó este domingo 7 de diciembre de 2025 con el reinado de Max Verstappen (Red Bull) al proclamarse como nuevo campeón de la Fórmula 1 luego de una temporada brillante.

Lando Norris terminó en el tercer puesto del Gran Premio de Abu Dabi, suficiente para quedarse con el título de este año. A Max Verstappen no le alcanzó haber ganado la carrera y se quedó a solo dos puntos de igual a su rival.

Más noticias:

Lando Norris se une a los campeones

Lando Norris debutó en la Fórmula 1 en 2019. Luego de seis años, alcanzó su primer título de la Fórmula 1, enterrando el dominio de Max Verstappen y Red Bull, que ganaron el campeonato de pilotos y de constructores en 2021, 2022, 2023 y 2024.

Para ser campeón de este 2025, el británico logró siete triunfos y 18 podios para sumar 423 puntos, mientras que el neerlandés fue segundo con 421, fruto de ocho triunfos y 15 podios.

Te puede interesar: Lando Norris ganó el GP de Brasil y está cerca del título de la Fórmula Uno

El tridente de mejores pilotos de la temporada lo completó Oscar Piastri (McLaren) con 410 puntos alcanzados con siete triunfos y 16 podios.

El podio general de campeones de la Fórmula 1 sigue liderado por Michael Schumacher y Lewis Hamilton con siete cada uno. El argentino Juan Manuel Fangio logró cinco y Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen siguen con cuatro.

Lando Norris quedó campeón por seis razones

Liderazgo en puntos: Norris ganó el campeonato de pilotos (423 puntos), con una ventaja de dos puntos sobre Max Verstappen (421) y 13 sobre su compañero de equipo Oscar Piastri (410).

2. La “Regla del Podio”: El escenario más sencillo para él era terminar en el podio (3º) en Abu Dhabi, lo que automáticamente lo proclamó campeón, sin importar lo que hicieron Verstappen (1º) y Piastri (2º).

3. Consistencia en podios y victorias: A pesar de algunos altibajos, demostró una marcada consistencia en la segunda mitad de la temporada, con varias victorias (7) y una alta frecuencia de podios (17), lo que le permitió recuperar y mantener el liderazgo.

4. Vehículo competitivo (McLaren MCL38): El monoplaza de McLaren ha demostrado ser extremadamente veloz y competitivo en una amplia variedad de circuitos a lo largo de la temporada 2025, lo que le dio una herramienta capaz de luchar por la victoria en cualquier carrera.

5. Madurez y temple demostrado: A lo largo de la temporada, especialmente bajo presión, demostró una mayor madurez y temple para gestionar las carreras complejas y maximizar los puntos, incluso en situaciones adversas.

6. Apoyo estratégico del equipo: El equipo McLaren implementó una estrategia de equipo para asegurar que Norris gane el título de pilotos, incluso si eso implicaba una orden de equipo para su compañero Piastri, algo que finalmente no sucedió.

‘Patón’, un campeón que no se olvida