La Fórmula 1 vivirá en 2026 una de las transformaciones técnicas más profundas de su historia reciente. Será el inicio de un reglamento completamente nuevo —tanto en aerodinámica como en motor— que cambiará la manera en que los pilotos compiten y los equipos desarrollan sus monoplazas.

Además, la parrilla tendrá novedades importantes. Cadillac se integra como nueva escudería y Sauber se convertirá oficialmente en Audi, consolidando la llegada del fabricante alemán a la categoría.

A continuación, presentamos de forma clara todo lo que cambiará a partir del próximo año.

Coches más pequeños, ligeros y ágiles en la Fórmula 1

Los autos de Fórmula 1 2026 serán:

Más cortos y estrechos (10 centímetros más angostos y 20 centímetros más cortos)

(10 centímetros más angostos y 20 centímetros más cortos) Más ligeros (30 kilos menos)

(30 kilos menos) Más maniobrables en curvas

Con neumáticos Pirelli de 18 pulgadas , pero más angostos

, pero más angostos Sin los pequeños arcos sobre los neumáticos delanteros (mejor aerodinámica y menos peso)

La distancia entre ejes será menor, lo que permitirá autos más reactivos y con mayor capacidad de giro. Esto busca reducir el “efecto barcaza” de los autos actuales y ofrecer carreras con más acción.

Adiós al efecto suelo extremo: nueva aerodinámica 2026

Los intrincados túneles de efecto suelo introducidos en 2022 quedarán atrás.

A partir de 2026:

Los autos tendrán pisos más simples

Menos carga aerodinámica generada por el suelo

Difusores menos agresivos y más alturas de conducción

Mayor libertad para configuraciones diversas según estilo de manejo

Esto significa que los autos perderán parte del agarre del piso, pero se volverán más dinámicos y menos dependientes del flujo perfecto.

Alas más simples… pero con Active Aero

La aerodinámica será menos compleja:

Ala delantera más estrecha

Alas traseras simplificadas

Eliminación del beam wing

Nuevas zonas de desarrollo en los extremos del alerón delantero

Pero la novedad más grande es:

Active Aero (Ala Activa)

Los autos podrán abrir o cerrar sus alas delanteras y traseras dependiendo de la pista:

En curvas: alas cerradas → máxima carga

alas cerradas → máxima carga En rectas: alas abiertas → baja resistencia y mayor velocidad

Y sí: esto significa el fin del DRS

El DRS desaparece tal como lo conocemos. Ahora todos los pilotos podrán usar el modo de baja carga en rectas designadas desde la primera vuelta y sin depender de estar a un segundo de otro auto.

Nuevas herramientas de adelantamiento: Overtake y Boost

Overtake Mode

Disponible solo cuando el piloto está a menos de un segundo del auto de adelante.

Permite:

Recargar +0.5 MJ adicionales

Mayor potencia eléctrica en la vuelta siguiente

Más velocidad máxima en rectas largas

Será clave en duelos y estrategias de ataque.

Boost

Funciona como un botón de potencia máxima:

Puede usarse en cualquier momento

Sirve para atacar o defender

Depende del nivel de batería recargada

Puede emplearse de golpe o dosificado

Nueva unidad de potencia: más eléctrica, más sostenible

El motor seguirá siendo un V6 turbo híbrido de 1.6 L, pero con una gran diferencia:

Reparto 50/50 entre motor de combustión y potencia eléctrica

El motor eléctrico triplica su entrega actual

su entrega actual Desaparece el complejo sistema MGU-H

Se duplica la energía que el auto puede recuperar por vuelta

Combustible 100% sostenible y certificado

Equipos 2026: Cadillac se suma y Sauber se transforma en Audi

La parrilla tendrá once escuderías:

Cadillac ingresa oficialmente a la Fórmula 1

ingresa oficialmente a la Fórmula 1 Sauber pasará a llamarse Audi , que debuta como constructor completo

, que debuta como constructor completo Estados Unidos tendrá representación tanto de Cadillac como de Haas

Calendario F1 2026

La temporada mantendrá los 24 Grandes Premios.

Inicio y fin

Inicio: 8 de marzo – GP de Australia

8 de marzo – Final: 6 de diciembre – GP de Abu Dabi

Novedades del calendario 2026

Debuta el Gran Premio de Madrid .

. El circuito de Imola queda fuera

Las carreras de China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur se correrán bajo el formato sprint.

