 Lando Norris toma el número 1 y pone fin al reinado de Max Verstappen en Fórmula 1

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Lando Norris escribió su nombre en la historia de la Fórmula 1 al proclamarse campeón del mundo 2025, convirtiéndose en el 35.º piloto en lograrlo.
El británico selló su título con un tercer lugar en el Gran Premio de Abu Dabi, resultado que le permitió superar por apenas dos puntos a Max Verstappen en la clasificación general y poner fin a la hegemonía del neerlandés, vigente campeón durante cuatro temporadas consecutivas.
Además de estrenar su corona, Norris confirmó que en 2026 abandonará el número 4, habitual desde su debut en McLaren, para portar el dorsal 1, reservado exclusivamente para el campeón mundial.
El número regresa así a la parrilla, luego de que Max Verstappen lo utilizara de manera ininterrumpida desde 2022 hasta 2025. Antes de su etapa dominante, el neerlandés competía con el 33.
“Es tradición, está ahí por una razón”, dijo Norris a Sky Sports cuando le consultaron si adoptaría el número que simboliza el título mundial.
“Está ahí para quienes trabajamos duro y logramos ganarlo. Todo el equipo lo llevará con orgullo”, afirmó el piloto británico.
Number 1 for Lando! 1️⃣— Formula 1 (@F1) December 8, 2025
Lando Norris has confirmed his race number for the 2026 season after becoming the 35th F1 World Champion 👉 https://t.co/oFsvBQz9lD#F1 pic.twitter.com/avQiwAbCCv
Norris cerró el Mundial 2025 con 423 puntos, seguido de Verstappen con 421 y su compañero Oscar Piastri con 410, completando uno de los cierres de temporada más apretados desde la temporada 2021 cuando lo compitieron Verstappen y Hamilton.
El británico inició el año con fuerza, liderando las primeras tres carreras, pero posteriormente cedió la punta frente a Piastri. I
ncluso llegó a perder terreno en la mitad del campeonato, sin embargo, protagonizó una espectacular remontada: recuperó 34 puntos sobre el australiano y finalizó la campaña con actuaciones determinantes.
Su temporada incluyó: