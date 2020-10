¿Es posible una final de la Libertadores entre clubes ecuatorianos?

LEA TAMBIÉN

Una vez que se conocieron las llaves de octavos de final de la Copa Libertadores, este 23 de octubre del 2020, los tres equipos ecuatorianos que se clasificaron para esta instancia, Independiente del Valle, Liga de Quito y Delfín SC, ya analizan las fortalezas y debilidades de sus próximos rivales, así como los eventuales cruces en las siguientes rondas.

Es más, al analizar los posibles enfrentamientos incluso existe la posibilidad de que se juegue una final entre clubes tricolores. Algo inédito.



Después de superar la fase de grupos, Independiente, LDU y Delfín se clasificaron a los octavos de final del torneo, cuyos partidos de ida se realizarán en la semana del 24 de noviembre del 2020 y los de vuelta en la primera semana de diciembre.

Así, tras el sorteo, Liga se enfrentará al Santos, un club con el que ya jugó hace 16 años.



Por su parte el Independiente del Valle jugará contra el Nacional de Uruguay, mientras que el Delfín SC se medirá al Palmeiras, uno de los equipos brasileños con mejor performance en la fase de grupos.

Estos son los cruces de octavos de final

Liga de Quito vs. Santos

Guaraní vs. Gremio

Inter vs. Boca Juniors

Racing vs. Flamengo

Libertad vs. Wilstermann

Atlético Paranense vs. River Plate

Independiente de Valle vs. Nacional

Delfín vs. Palmeiras





A continuación los rivales que podrían enfrentar los clubes de Ecuador en las siguientes etapas de la Libertadores:



Liga de Quito

Si la 'U' llega a superar al Santos (Brasil) se medirá en los cuartos de final al ganador del cotejo entre Gremio (Brasil) y Guaraní (Paraguay).



Por el lado de LDU, Inter (Brasil) se medirá con Boca Juniors (Argentina) y Racing (Argentina) contra Flamengo (Brasil). De esos cuatro clubes saldrá el rival en las semifinales, si Liga llegara a clasificarse a esa ronda. Luego, los universitarios podrían jugar contra un club ecuatoriano en la final. Se debe recordar que Liga de Quito ya ganó la Copa Libertadores en la edición del 2008.

Independiente y Delfín en una eventual semifinal

Si rayados y cetáceos avanzaran de rondas, incluso podrían enfrentarse semifinales. Así, si el Independiente de Valle supera al Nacional de Uruguay se medirá en los cuartos de final al ganador del cotejo entre Atlético Paranense (Brasil) y River Plate (Argentina).



Por su parte, si el Delfín SC derrota al Palmeiras (Brasil) se enfrentará en los cuartos al ganador entre Libertad (Paraguay) y Wilstermann (Bolivia).



La Conmebol confirmó que los cuartos de final se realizarán en diciembre, mientras que las semifinales y la gran final están previstas para enero del 2021.