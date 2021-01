Fidel Martínez anotó el gol del triunfo de Tijuana ante Puebla en México 

El argentino Pablo Guede, entrenador del Tijuana del fútbol mexicano, aseveró, luego de que su equipo ganó por 0-1 al Puebla, que la victoria permitirá a sus dirigidos sacudirse la ansiedad que padecían.

La victoria la selló con un penalti el ecuatoriano Fidel Martínez.

"El triunfo reconforta porque va a bajar la ansiedad que teníamos y ahora vamos a poder desarrollar el juego sin tanta presión. Nos sacamos esa losa de presión que arrastrábamos por ganar", confesó el técnico al final del juego, la noche del 22 de enero del 2021, válido por la fecha tres del Clausura 2021.

Tijuana acumulaba un par de empates a cero, ante Pumas y Bravos FC respectivamente, en las primeras dos fechas del torneo en las que Pablo Guede señaló que su equipo merecía la victoria.



"Estoy feliz porque hoy nos llevamos el premio al trabajo que se viene realizando. No se nos había dado el resultado a pesar de que habíamos hecho las cosas bien en partidos en los que merecíamos algo más, sobre todo en el duelo ante Pumas", subrayó.

Puebla dominó el primer tiempo del partido, pero Tijuana se fue arriba en el marcador con un penalti que convirtió el ecuatoriano Fidel Martínez. En el segundo lapso Tijuana mejoró y tuvo un par de jugadas de peligro, pero no pudo ampliar el marcador.



El estratega reconoció que a su equipo le costó establecer su juego en el primer lapso.

"En el primer tiempo no pudimos, no encontramos los espacios, ellos nos presionaron bien y se nos complicó. Puebla es un equipo que a la contra te hace mucho daño, a eso apostaron y por eso sufrimos".



A pesar de lo anterior, Guede resaltó la manera en que Tijuana dominó durante la segunda mitad. "Nos acomodamos mejor, les cortamos los circuito de juego y encontramos espacios para confirmar la victoria en el segundo tiempo", apuntó.



Pablo Guede también se congratuló por los tres partidos que cumplió su equipo sin recibir anotación, 0-0 ante Pumas y Juárez y el 0-1 sobre Puebla.

"Espero que el triunfo nos de la tranquilidad que necesitamos para arriesgar un poco más y tener más confianza. En el fútbol mexicano no es fácil mantener la portería cero en tres jornadas al hilo. Hoy puedo decir que el equipo se va encontrando", señaló.



Tijuana llegó a cinco puntos y es tercer lugar del certamen; se mantiene sin perder hasta la jornada tres del torneo.



En la fecha cuatro del Clausura 2021, Tijuana jugará en casa ante Toluca el sábado 30 de enero.