La FEF, en entredicho con la FIFA por el caso Francisco Egas

Este viernes 1 de mayo del 2020, desde las 15:00 y de forma virtual, los representantes de los clubes profesionales y las asociaciones provinciales están convocados a un Congreso extraordinario de la Ecuafútbol.

La convocatoria tiene un solo punto en el orden del día: aprobar o negar lo actuado por el Directorio del organismo respecto al presidente de la entidad, Francisco Egas.



El conflicto se inició en la sesión del viernes pasado, cuando una mayoría conformada por seis vocales decidió remover al empresario quiteño de su cargo de presidente del órgano rector del fútbol ecuatoriano. Los excoidearios de Egas decidieron poner en su cargo a su compañero de fórmula, Jaime Estrada, como presidente de la Federación.

Estrada cuenta con la mayoría en el Directorio y ha sumado a su causa a equipos importantes, sobre todo de la Costa.



Los colosos Barcelona y Emelec han hecho público su respaldo al dirigente manabita, expresidente del Manta FC. Nassib Neme, el presidente del cuadro eléctrico, dijo que la decisión del Directorio fue legítima y aseguró que dicha acción será ratificada en el Congreso, con una mayoría de los votos.

Egas ha mantenido la tesis de que lo actuado por sus exaliados es un acto ilegal. Su defensa se ha centrado en buscar el apoyo de organismos como la FIFA, Conmebol y la Secretaría del Deporte.



El 30 de abril del 2020, el exgerente de Universidad Católica recibió un espaldarazo de parte del organismo que rige al fútbol mundial. En una carta dirigida a la Ecuafútbol, la secretaria de FIFA, Fatma Samoura y el secretario de Conmebol, José Astigarraga, realizaron advertencias a la Federación respecto de sus actos y de las conclusiones que pueda emanar del Congreso de hoy.

“Nos gustaría informarle que ni la FIFA ni Conmebol se encuentran en posición de reconocer los pretendidos acuerdos adoptados por el Directorio (...) Tanto la FIFA como la Conmebol se encuentran evaluando las decisiones adoptadas y a la espera de recibir información detallada por parte de la FEF, como requerido en nuestras correspondencias”, indica la comunicación.

“FIFA y Conmebol únicamente reconocen a la fecha como presidente de la Federación al ingeniero Francisco Egas”, añade el documento, que culmina diciendo que los organismos no darán validez a decisiones que se adopten, incluso en el Congreso, hasta “que se evalúe los acuerdos adoptados y su compatibilidad con los principios de buena gobernanza”, de ambas instituciones.​



La respuesta de la Federación llegó ayer (30 de abril) por la tarde. El documento firmado por la secretaria adjunta, María Velásquez, reivindica el derecho del organismo a llamar a un Congreso extraordinario.



“Entendíamos que la autonomía que proclama FIFA y Conmebol era aplicable a las federaciones afiliadas, tanto así con derecho para convocar a un congreso en el que están representados todos los entes que hacen el fútbol en el país.

En la misiva, la Federación confirma que hasta ayer (30 de abril) no enviaba la información requerida por las autoridades internacionales para emitir un criterio sobre el caso. “Teníamos entendido que contábamos con un plazo para hacer llegar la información solicitada. Es un plazo corto, que aún no se vence”. Según la Ecuafútbol, la FIFA no puede anticipar criterios (reconocer la legalidad de la presidencia de Egas) sin tener los argumentos de convicción de la nueva administración manejada por Estrada.



La Secretaría del Deporte también respondió un requerimiento de Egas y confirmó que en el estatuto de la Ecuafútbol no existe la figura de “reestructuración del Directorio”, tal como decidió la mayoría de vocales.Sin embargo, la Secretaría sí confirmó que un Congreso puede juzgar la conducta de los miembros del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

También se conoció que Egas presentó una Acción de protección con medida cautelar en contra del Directorio de la FEF. Lo hizo en la Unidad Judicial Civil de Quitumbe, de Quito. “Esta es una acción que si bien se va a notificar a directivos de la Federación, a los seis integrantes del Directorio, no es per se contra ellos porque no busca ni meter preso a nadie, ni sacar dinero a nadie, ni dañar a alguien. Lo que se busca es precautelar los derechos constitucionales que tiene Francisco Egas y hacer que exista un cese en la vulneración de derechos", dijo Felipe Rodríguez, abogado de Egas.