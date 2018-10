La FEF acumula conflictos dirigenciales con Carlos Villacís

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Carlos Villacís afrontó 15 conflictos en cerca de tres años como presidente de la Ecuafútbol. El directivo finalizará su período en enero del 2019, luego de juicios civiles, conflictos con gremios de árbitros y de futbolistas.

Desde que asumió el cargo, en diciembre del 2015, Villacís debió resolver dos paralizaciones del campeonato, juicios civiles, reclamos laborales, además de que la Selección quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 y la FEF perdió el control del campeonato nacional.



El último frente que se abrió fue en su Directorio. Villacís cuestionó a sus ocho compañeros, debido a una carta en la que le exigen explicaciones sobre las declaraciones que rindió sobre los supuestos 26 partidos amañados.

Villacís despacha en la oficina de la presidencia, en Guayaquil, entre tres y cuatro días a la semana. Desde la publicación de la carta, el ambiente en el edificio se tornó tenso; los directivos no se saludan en los pasillos y cada uno se moviliza por su cuenta.

Durante la última reunión del Directorio, el miércoles, el dirigente cuestionó la lealtad de sus colaboradores. La reu­nión demoró cuatro horas y durante dos de ellas se dieron cruces de palabras entre dirigentes, debido a las excusas que presentó Villacís.



Leonardo Escobar, exdirectivo de Emelec, considera que la actual directiva debería dar espacio para un nuevo equipo de trabajo. “Las personas cumplimos ciclos para que las instituciones puedan crecer”, dijo.

Él prefirió no emitir comentarios respecto de la administración de Villacís. Según él clubes y dirigentes, inmersos en el fútbol, son los que están mejor capacitados para juzgar el accionar del guayaquileño.



Tres de los ocho miembros del Directorio de la FEF ratificaron su deseo de dejar el organismo en enero próximo. Álex de la Torre, Rómulo Aguilar y Galo Sánchez afirmaron que no participarán en la elección de vocales, que se llevará a cabo en el Congreso Ordinario, la primera semana de enero.



Los tres formaron parte del equipo de trabajo de Luis Chiriboga, desde 1998. Pepe Mosquera, Amílcar Mantilla, Antonio Pozo, Ricardo Ugalde y Pablo Alarcón, miembros restantes del Directorio, prefirieron no manifestarse en relación con su continuidad.



Villacís, por su parte, esperará a hasta noviembre para tomar una decisión sobre su posible reelección; es uno de los ‘precandidatos’. Reveló que su familia y amistades le pidieron que dejara el cargo, por al

alto nivel de exposición y crítica social.

Carlos Villacís (centro) asumió la presidencia de la FEF en diciembre del 2015. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En junio pasado, debido al conflicto legal por la venta de los derechos audiovisuales del campeonato nacional, el dirigente tuvo una orden judicial de prohibición de salida del país. Además, enfrentó una instrucción Fiscal por supuesto delito de desacato.



“Yo no me aferro al cargo, tengo errores como cualquier ser humano. A la FEF la amo, y todo lo que hago procuro que sea en favor del fútbol ecuatoriano”, dijo Villacís en su última rueda de prensa.



El presidente defiende lo que considera logros, como el fortalecimiento de la Comisión de Investigaciones, el desbloqueo de los fondos Forward de la FIFA, la reestructuración de los departamentos financieros y la creación del edificio para el Instituto del Fútbol.



La administración del guayaquileño logró un convenio con el Registro Civil, con lo cual lograron sancionar a 75 jugadores con documentación falsa. Se investigó a 2 500 futbolistas desde el 2016, según los datos oficiales. La Comisión de Investigación tiene una oficina en el primer piso del edificio de la FEF.



Así mismo, la semana pasada recibieron la visita de cuatro delegados de las comisiones de Ética y Cumplimiento de la FIFA y Conmebol, que hizo una revisión de la gestión administrativa del organismo.



Mario Canessa, exdirigente de la FEF, ve con estupor la situación actual de la FEF. “Parece que se acabó el diálogo entre directores, la crisis interna es severa”, dijo. Según él, el accionar del Directorio fue equivocado, al exteriorizar la mala relación que existe.

“Hacen un llamado de intervención a la Conmebol, es una muestra de debilidad”, dijo Canessa para referirse al pedido que realizaron los directores al organismo sudamericano, para investigar los supuestos casos de amaño de partidos que se denunciaron este mes.



La LigaPro tendrá una reu­nión este martes, en Samborondón, y uno de los puntos que abordará es la elección de dignidades de la FEF para el 2019. Ellos planean postular un representante para ese cargo.



Luis Manfredi, director de la LigaPro, reconoció que los conflictos que se generan en la FEF ocasionan un perjuicio a la imagen del fútbol. Este

organismo administrará el campeonato profesional a partir del 2019, luego del acuerdo de cesión de competencias que firmó conjuntamente con la Ecuafútbol.



Ellos reclaman a la FEF la suma de USD 2 millones, que la firma GolTV entregó en el 2017 como adelanto de los derechos de TV del campeonato. Según Villacís, cancelarán esa deuda a la compañía uruguaya hasta finales de este año.