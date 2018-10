La FEF designó árbitros y horarios para la fecha 13 en el torneo ecuatoriano 

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito tiene la oportunidad de acortar distancia con el líder de la etapa, Macará. Los albos reciben a los ambateños el domingo 7 de octubre, en el estadio Rodrigo Paz.

El equipo de Pablo Repetto completará todos sus partidos este 3 de octubre, cuando enfrente a Universidad Católica, por lo que una victoria buenas les servirá para acercarse al puntero. Ese partido se difirió por la participación alba en la Copa Sudamericana.



Así quedó definida la fecha 13, que se disputará entre el 5 y el 8 de octubre:

Viernes 5 de octubre

T. Universitario vs. Aucas (20:00)

Estadio Bellavista

Árbitro: Daniel Salazar

Línea 1: Luis Vera

Línea 2: José Alvarado



Sábado 6 de octubre

El Nacional vs. Emelec (16:00)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: José Luis Espinel

Línea 1: Christian Lescano

Línea 2: David Vacacela



Delfín vs. Barcelona (18:30)

Estadio Jocay

Árbitro: Diego Lara

Línea 1: Flavio Nall

Línea 2: Ricardo Baren

Domingo 7 de octubre

Ind. Del Valle vs. U. Católica (14:00)

Estadio Rumiñahui

Árbitro: Vinicio Espinel

Línea 1: Juan Carlos Macías

Línea 2: Luis González



Liga de Quito vs. Macará (16:30)

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: Omar Ponce

Línea 1: Edwin Bravo

Línea 2: Jorge Párraga



Lunes 8 de octubre

Guayaquil City vs Dep. Cuenca (19:15)

Estadio Christian Benítez

Árbitro: Roddy Zambrano

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: Edison Vásquez