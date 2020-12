El luchador Jonathan Huber, conocido como Luke Harper en WWE , falleció a los 41 años por problemas respiratorios 

Jonathan Huber, luchador que en la WWE fue conocido como Luke Harper murió por problemas pulmonares, no relacionados al covid-19 según informó su esposa Amanda en redes sociales.

Después de su paso por la World Wrestling Entertainment (WWE), Huber integró la empresa All Elite Wrestling (AEW) con el nombre de Brodie Lee. No obstante, entre los fanáticos existía incertidumbre sobre su estado de salud toda vez que no actuaba desde octubre.



"Mi mejor amigo murió hoy", escribió su esposa en Instagram la noche del 26 de diciembre del 2020. "El mundo lo veía como el increíble, pero era mi mejor amigo, mi esposo y el mejor padre que jamás haya conocido. No hay palabras que puedan expresar el amor que siento o lo rota que estoy ahora. Pasó rodeado de seres queridos después de una dura batalla con un problema pulmonar no relacionado con covid", publicó su esposa en la cuenta de Instagram mandahuber.





En la WWE fue conocido como Luke Harper. Foto de la cuenta Instagram WWE



"Nos entristece saber que Jon Huber falleció hoy a los 41 años. WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos", publicó a su vez la WWE en redes sociales.





Un shock, se fue un grande muy joven. Brodie Lee conocido en WWE como Luke Harper ha fallecido a los 41 años.

Muy bueno en el ring y según sus compañeros aún mejor persona. #RIPBrodieLee pic.twitter.com/I9KvYK3beh — Sagasta 87 (@CaneloManzano) December 27, 2020



Estrellas de este deporte-espectáculo, como Chris Jericho, Triple H, entre otras, también manifestaron su pesar en redes sociales por la partida de su excompañero de cuadriláteros.

