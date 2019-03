Con Facebook se busca que la Copa Libertadores llegue a 400 millones de personas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El director comercial de Clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Juan Emilio Roa, afirmó este jueves 7 de marzo del 2019 que retransmitir algunos de los partidos de la Libertadores de manera exclusiva por Facebook permitirá que la máxima competición continental llegue a "400 millones de personas".

"Con Facebook y con los demás ostentores de los derechos de televisión nosotros estamos en el orden más o menos de 400 millones de personas con capacidad de ver un partido de la Libertadores hoy", afirmó Roa este jueves en Buenos Aires durante un acto para la prensa de Conmebol.



La red social ya había retransmitido algún partido de Libertadores aunque nunca de manera exclusiva, una práctica que se volverá a ver hoy con el choque entre el argentino Huracán y Cruzeiro brasileño. También los cotejos de los clubes ecuatorianos Liga de Quito y Emelec.

Todos los partidos correspondientes a la primera fase de la Libertadores que se jueguen los jueves solo se podrán ver en Facebook, tanto en el perfil de Conmebol como en el de los equipos implicados, y también se podrán seguir las fases eliminatorias e incluso la final, aunque estas estarán disponibles igualmente a través de televisión.



Esta medida se ajusta al concepto de "fútbol para todos" que el organismo suramericano quiere implementar, basado en un modelo comercial de influencia europea pero que preserva la esencia del fútbol local.



"La Conmebol Libertadores no va perder su esencia jamás, va a seguir siendo un torneo nuestro sudamericano y lo vamos a seguir viviendo con la misma pasión, lo que no significa de que no vayamos dando pasos hacia adelante en lo que el mercado exige", agregó Roa.



Por el momento los partidos solo se podrán ver por Facebook en Sudamérica, mientras que en otros continentes se emitirán a través de medios tradicionales, lo que desde Conmebol esperan que satisfaga una necesidad de mercado.

"Es una tendencia de mercado, estamos buscando siempre lo que es mejor para la Confederación, para los clubes, para los espectadores y para los televidentes", concluyó el director de Competiciones de Clubes de Conmebol, Fred Nantes.