Sebastian Vettel y Ferrari dominan los ensayos en el desierto de Barein

Rezagados en el primer Gran Premio de la temporada en Australia hace 15 días, Ferrari pasó a dominar los primeros ensayos en Barein este viernes 29 de marzo de 2019, en el segundo GP del curso, en el circuito de Sakhir.

Aunque en el desierto bareiní lograr la ‘pole’, que se disputa el sábado, no es sinónimo de victoria, ya que sólo en seis de las 14 ediciones el piloto que salió al frente de la parrilla subió a lo más alto del podio.



“El resultado es bueno pero no todos llevábamos la misma estrategia, así que yo no le daría demasiada importancia”, relativizó Vettel.



Con cuatro victorias (2012, 2013, 2017 y 2018), Sebastian Vettel, el más rápido en los ensayos, es el piloto con más victorias en el país asiático. Y Ferrari la escudería más laureada en Barein, con seis victorias, por las dos de Mercedes.



Para explicar los discretos resultados en Melbourne, donde los pilotos de la escudería italiana finalizaron a pies de podio, cuarto y quinto, asegura tener “algunas respuestas y razones para pensar que seremos más fuertes aquí”, anunció el alemán el jueves.

El piloto alemán Sebastian Vettel, de la escudería Ferrari, durante la primera sesión de entrenamientos libres celebrada el viernes 29 de marzo de 2019 en el circuito de Sakhir en Manama, Baréin. EFE

Durante la segunda sesión de entrenamientos libres, la única representativa de las condiciones de la calificación del sábado 30 de marzo 15:00-16:00 GMT (10:00-11:00 hora de Ecuador) y de la carrera del domingo 15:10 GMT (10:10 hora de Ecuador), dio su mejor vuelta en 1 minuto 28 segundos y 846 milésimas, 35 milésimas solamente por delante de su compañero Charles Leclerc.



Con el monegasco por delante del alemán, la ‘Scuderia’ ya había dominado

la primera sesión, disputada bajo el calor horas antes.



Tercero este viernes, el británico Lewis Hamilton (Mercedes AMG) quedó a 603 milésimas y su compañero finlandés Valtteri Bottas, ganador del primer GP de la temporada, en Australia, a 711 milésimas.



“Por el momento, Ferrari parece por delante, así que nos hace falta seguir trabajando y analizando para volver más fuertes mañana”, indicó el quíntuple campeón del mundo Hamilton.

Williams busca golpe de efecto



El alemán Nico Hulkenberg (Renault) completó el top-5 a 823 milésimas, por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), a 879 milésimas.



El danés Kevin Magnussen (Haas), el británico Lando Norris (McLaren), el francés Romain Grosjean (Haas) y el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso) completan el Top-10.



Fichados por Red Bull y Renault respectivamente, el francés Pierre Gasly y el australiano Daniel Ricciardo están encontrando problemas de momento para adaptarse a sus nuevos monoplazas. Este viernes fueron 12º y 15º respectivamente.



El español Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) fue undécimo, y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) 14º.

Y de nuevo en lo más bajo de la clasificación de tiempos, Williams confirmó la llegada de una ilustre figura de su historia para tratar de levantar cabeza; su cofundador Patrick Head, de 72 años, para “ayudar al equipo de ingenieros”, precisó Williams.



La tercera y última sesión de ensayos libres tendrá lugar el sábado a las 12:00 GMT (07:00 hora de Ecuador).