Lewis Hamilton domina ensayos libres del GP de EE.UU.; Vettel penalizado

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes AMG) dominó este viernes 19 de octubre de 2018 las dos primeras tandas de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos, en una jornada en la que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) sufrió una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida.

Vettel, que lucha por el título con Hamilton, superó la velocidad máxima permitida con bandera roja en pista y saldrá el domingo en el Circuito de las Américas de Austin, en Texas, tres posiciones por detrás de lo que determine la clasificación del sábado.



“Vi la bandera roja, ralenticé y miré a ver si había algún auto en el muro o en las curvas 9 y 10. Luego ralenticé significativamente para respetar las normas. Ellos (los comisarios) decidieron que fue demasiado largo”, lamentó el germano.



“Creo que las normas deberían dar muestra de sentido común. (Si frenas demasiado) y hay un auto detrás de ti, puede impactarse contigo. ¡Pero lo más importante es no ser penalizado!”, prosiguió.



Al inglés, con una renta de 67 puntos sobre el alemán, le basta con sumar ocho más que su perseguidor para coronarse por quinta ocasión como campeón del mundo, con lo que igualaría al argentino Juan Manuel Fangio y solo tendría ya por delante al alemán Michael Schumacher, que se retiró con siete.

Vettel, penalizado

El piloto alemán Sebastian Vettel de Ferrari observa en el garaje durante la práctica del Gran Premio de Fórmula Uno de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas el 19 de octubre de 2018 en Austin, Estados Unidos. AFP



En los primeros entrenamientos libres, marcados por la lluvia y una pista muy mojada, Vettel no frenó lo suficiente con una bandera roja luego de una salida de pista de Charles Leclerc que llenó de gravilla la carretera y, al terminar la sesión, fue llamado por los comisarios.



Ferrari esperaba que, en estas circunstancias y con tanto en juego, reinara el “sentido común”, pero luego de horas de investigación, los comisarios decidieron penalizarle con tres posiciones, como en el pasado ocurrió con Esteban Ocon (Force India) y Daniel Ricciardo (Red Bull) en los Grandes Premios de Japón y Australia respectivamente.



En un día húmedo y lluvioso en Texas, tras una sesión en la que solo se pudo correr durante los últimos 40 minutos por las condiciones climatológicas, un relajado Hamilton paró el crono en 1 minuto 48 segundos y 716 milésimas, confirmando su superioridad una vez más.



El británico también había sido el más rápido en los primeros entrenamientos, dando un golpe sobre la mesa desde el principio en sus aspiraciones por consagrarse como campeón.

“En conjunto, me he divertido bastante hoy. Adoro pilotar en esta pista y es genial cuando está mojada también, por lo que he tenido un poco de emoción también”, apuntó el inglés.



Mientras, Vettel no pudo seguirle y terminó décimo la segunda sesión. Sin embargo, los tiempos son poco representativos ya que pocos pilotos se esforzaron al máximo debido al clima, que los obligó a montar neumáticos de lluvia extrema y luego cambiar a otros intermedios mientras el circuito se iba secando.



El francés Pierre Gasly (Toro Rosso) terminó el día con el segundo mejor tiempo (1:49.728) y el holandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó tercero (1:49.798) , con el español Fernando Alonso (McLaren) en cuarta posición pero a tres segundos de Hamilton (1:51.728).