Sebastian Vettel y Ferrari se lo ponen fácil a Lewis Hamilton y Mercedes AMG

Las últimas esperanzas al título se diluyen poco a poco para Ferrari. Nuevos errores de pilotaje y de estrategia relegaron a Sebastian Vettel al octavo puesto en la parrilla de salida del Gran Premio de Japón, en el que Lewis Hamilton (Mercedes AMG) logró la ‘pole-position’ este sábado 6 de octubre de 2018 en Suzuka.

El holandés Max Verstappen se benefició de los errores de Ferrari y de su piloto alemán para alzarse al tercer puesto de la parrilla. “¿Usted cree que hay todavía una pelea por los títulos? Yo no estoy tan seguro”, afirmó el joven piloto de Red Bull.



Y como es habitual a lo largo de la temporada, la ‘Scuderia’ realizó una mala estrategia y Vettel no conservó la cabeza fría como sí lo hicieron Hamilton y Mercedes.

El piloto británico de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, del Mercedes AMG GP en acción, por delante del piloto australiano de Fórmula Uno, Daniel Ricciardo, del Aston Martin Red Bull Racing durante la clasificación en el circuito de Suzuka en Suzuka, Japón central, el 6 de octubre de 2018. EFE



El cuádruple campeón del mundo 2010-2013, que cuenta con 50 puntos de desventaja en el Mundial de pilotos a cinco carreras para el final, cometió un error de conducción en la que terminó siendo su única oportunidad en la tercera parte de las clasificatorias (Q3), que terminó bajo la lluvia.



Antes de eso había perdido un preciado tiempo al regresar a boxes para cambiar los neumáticos intermedios con los que había comenzado la Q3 por unos blandos, apostando por una agravación rápida de la lluvia que finalmente se hizo esperar.



Así pues firmó el 9º registro, aunque se benefició de la sanción al francés Esteban Ocon (Force India) para ascender un puesto.

‘Ni en un millón de años’

El piloto alemán de Fórmula Uno, Sebastian Vettel, de la Scuderia Ferrari, regresa al garaje durante la clasificación en el circuito de Suzuka en Suzuka, Japón central, el 6 de octubre de 2018. (Fórmula Uno, Japón). EFE



“Nuestra planificación no fue la adecuada”, reconoció Vettel. “Lo intentamos con intermedios al principio, pero no funcionó, después yo cometí un error en mi única vuelta rápida”.



Su jefe en Ferrari, Maurizio Arrivabene, fue mucho más crítico. “Creo que la ‘pole’ estaba a nuestro alcance, pero lo que ha pasado hoy es inaceptable”, declaró a Motorsport.com.



“No es la primera vez que estos errores ocurren. No quiero señalar a nadie en particular, pero estoy muy decepcionado. Contrariamente a otras ocasiones, fue fácil saber qué pasó en la pista: todos nuestros rivales salieron de boxes con ‘slicks’ ”. añadió en referencia a los neumáticos lisos de seco, mientras los Ferrari calzaron gomas de mojado.



Hamilton, por su parte, rindió homenaje a su equipo, que cuenta con 53 puntos más que Ferrari en la clasificación de constructores, y que no se equivocó de estrategia.



“Es muy difícil tomar la decisión buena en estas situaciones, pero creo que es algo que nos diferencia que hemos sabido hacer este año”, se congratuló. “Bajo presión tomamos las decisiones buenas y eso nos hace ser el mejor equipo del mundo”.



El británico, que firmó su octava ‘pole’ esta temporada y la 80ª de su carrera en F1, encarará sin presión la carrera, con Vettel muy por detrás y con su fiel compañero finlandés Valtteri Bottas a su lado.



“No puedo creer que tenga 80 poles” , indicó Hamilton, ganador de cinco de las seis últimas carreras. “Nunca en un millón de años pensé que llegaría a esa cifra”, añadió.

Ocon sancionado

Esteban Ocon, piloto francés de Fórmula Uno del Sahara Force India F1 Team en acción durante la sesión de calificación en el circuito de Suzuka en Suzuka, Japón central, el 6 de octubre de 2018. EFE





En la segunda línea saldrán el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari).



El mexicano Sergio Pérez (Force India) cerró el ‘top 10’, en el que también entró el neozelandés Brendon Hartley (Toro Rosso), en sexta posición, lo que confirma los avances de la nueva versión del motor Honda introducido este fin de semana.



Los 10 primeros puestos los completan los franceses Romain Grosjean (Haas), quinto, Pierre Gasly (Toro Rosso), séptimo, y Esteban Ocon (Force India), octavo, aunque este último sufrió una penalización de tres puestos, lo que permitió que Pérez salga el domingo desde el noveno puesto y Vettel desde el octavo.



El bicampeón del mundo español de McLaren Fernado Alonso saldrá desde el 18º puesto, uno por delante de su compañero Stoffel Vandoorne. La salida del GP tendrá lugar el domingo a las 05:10 GMT (00:10 hora de Ecuador).