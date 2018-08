El expiloto Niki Lauda es sometido a transplante de pulmón

LEA TAMBIÉN

El expiloto austríaco Niki Lauda, tres veces campeón de la Fórmula 1, fue sometido a un transplante de pulmón, según informó hoy el Hospital General de la capital austríaca.

Lauda, de 69 años y actualmente jefe del consejo de vigilancia de Mercedes, sufre una enfermedad pulmonar que hizo necesario el procedimiento, señaló a dpa Karin Fehringer, portavoz del centro médico, que publicó un comunicado con el permiso de la familia.



"Pedimos comprender que la familia no hará ninguna declaración pública y tratará de preservar la privacidad de la familia Lauda", se lee en el texto. La aerolínea Laudamotion, propiedad del ex piloto, no hizo ningún comentario al respecto.