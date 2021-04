Un operativo para 'tomar posesión de los bienes de Aucas' por una deuda con un exdirectivo del club 

Este 19 de abril del 2021, personal de la Policía Nacional llegó a las instalaciones del estadio Gonzalo Pozo, en el sur de Quito, por un problema con acreedores de Sociedad Deportiva Aucas.

Según el doctor Mario Armendáriz, el club capitalino ha sido declarado en bancarrota y un síndico se hará cargo de los bienes del equipo hasta solucionar una deuda con el expresidente oriental Ramiro Gordón. Así lo confirmó Armendáriz en declaraciones que fueron transmitidas por Área Deportiva FM este 19 de abril.



"En este momento se está tomando posesión de los bienes de Sociedad Deportiva Aucas. Todo esto se define con las partes, pero no hemos tenido ni una sola propuesta, lastimosamente en este punto no podemos contar con una propuesta de Aucas ya que no lo han hecho en todos estos años", dijo Armendáriz, abogado de Ramiro Gordón.



“El antecedente que tenemos es que existe una deuda a nuestro cliente en un juicio de hace 4 años y ante la negativa de Aucas se hizo una ejecución forzosa, de lo declara a Aucas en Quiebra y hay un síndico que debe administrar los bienes”, se publicó en la cuenta Twitter @AreaDeportivaFM



Se mencionó que la deuda supera el millón de dólares.



Este inconveniente llega un día antes de que Aucas reciba al Paranaense de Brasil, por la Copa Sudamericana. El elenco amarillo tiene previsto afrontar ese parrido con juveniles debido a los contagiados por covid-19 que tiene el club. El encuentro está anunciado en el estadio Gonzalo Pozo a las 19:30.