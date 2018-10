Equipos no llevan médicos a cotejos y reciben multas entre USD 20 y 100

LEA TAMBIÉN

Clan Juvenil lleva cancelados USD 2 000 en multas este año por no presentar un médico en la banca de suplentes, durante los partidos de la Serie B. El cuadro de Sangolquí es el equipo que más veces fue amonestado por esta razón.

El equipo que dirige Luis Fernando Espinel fue sancionado en 20 de las 38 fechas del torneo, debido a esta falta reglamentaria. Según Galo Sánchez, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FEF, esta es la infracción más común que cometen los clubes.



“Todas las semanas imponemos castigos por este tema, yo creería que a los equipos les saldría más barato contratar un médico, al parecer ellos no lo ven así y prefieren pagar la multa. Eso es una irresponsabilidad”, dijo Sánchez.



Según el artículo 126 del reglamento de la Comisión, los equipos de Primera Categoría que omitan la presencia de un médico serán sancionados con una multa de USD 100. La normativa no establece penas mayores en caso de reincidencia.



Sánchez contó que la multa no se ha modificado en las últimas sesiones del Congreso Ordinario. “La verdad no recuerdo desde cuándo manejamos esas cifras”, reconoció el principal de la comitiva.



Solo en la Serie B se registraron 72 faltas de este tipo, durante la temporada. Santa Rita y Mushuc Runa son los únicos equipos de esta categoría que hasta el momento no recibieron sanciones.



Gualaceo ocupa el segundo lugar en esta falta. Fabián Serrano, presidente, dice que ellos contratan al galeno Edmundo Seminario, pero por temas inherentes a su profesión no puede asistir a todos los partidos. El médico atiende a los jugadores en su consultorio, según contó el directivo.



Los australes arrastraron el mismo problema en la temporada 2017, cuando recibieron 22 amonestaciones. Seminario solo asiste a ciertos partidos, pues tampoco puede estar en las prácticas, donde es el fisioterapeuta quien trata las lesiones de los deportistas.



Equipos como Manta y Liga de Portoviejo también recibieron multas este año, pese a que ellos sí cuentan con médicos contratados. Sus ausencias se debieron a problemas extradeportivos. En ambos clubes, destinan un presupuesto de USD 200 para la compra de medicinas y traslados del galeno.



Esta problemática también atañe a los equipos de la Serie A, pero en la Reserva y categorías formativas el tema se agrava, porque estos torneos son disputados por menores de edad. Deportivo Cuenca, Técnico Universitario, Delfín y Barcelona incurrieron por lo menos una vez en esta falta, durante el torneo de Reserva de este año. Los ‘morlacos’ son los que más veces incurrieron en esta omisión.



La institución azuaya repitió la infracción en el torneo Sub 18 y Sub 16. Estos partidos, generalmente se juegan en canchas alternas y un día antes que se enfrenten los equipos principales. Deportivo Cuenca utiliza el estadio de Guachapala cuando juega de local.



En el torneo de Reserva, los cuencanos también tienen una sanción por no presentarse para disputar el partido ante Guayaquil City, por la fecha 13.

Sánchez contó que en la categoría menores se cobra el 20% de la multa, por lo cual los equipos que no presentan médicos en los torneos de Reserva, Sub 18 y Sub 16 solo reciben una sanción de USD 20.

Reconoció que las cifras que se manejan son bajas, pero responden a la voluntad de los directivos de los clubes, quienes son los que diseñan la reglamentación de los campeonatos, durante los congresos.



La LigaPro, que regentará el torneo desde el 2019, tiene en cuenta esta problemática. Según dijo Luis Manfredi, director ejecutivo, en entrevistas anteriores, la intención es hacer un “análisis pormenorizado” de la realidad económica de cada uno de los clubes.



Manfredi considera que el tema económico es una condicionante para los equipos. “No es que no quieran tener un médico, a lo mejor es que no pueden”, dijo. Por eso, el organismo realiza una auditoría junto a la firma PwC, para analizar las finanzas de los clubes.