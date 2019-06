Equipo Nippo buscará ecuatorianos

LEA TAMBIÉN

Valerio Tebaldi, uno de los directores deportivos del equipo Nippo-Vini -Fantini, buscará ciclistas ecuatorianos, tras lo realizado por Richard Carapaz en el Giro de Italia.

En declaraciones a la cadena ESPN, que transmitió para Ecuador la cita italiana, el director deportivo, dijo que su equipo estaba interesado en reclutar ciclistas colombianos y argentinos, pero que ahora buscará datos de los ciclistas ecuatorianos.



Nippo-Vini -Fantini participó en el Giro. Damiano Cima ganó la etapa 18.

El equipo tiene capital japonés, y su residencia es en Italia.



Carapaz así como Jhonatan Narváez y Jonatan Caicedo están vinculados a equipos profesionales World Tour, la máxima categoría.



Alexander Cepeda, el viernes pasado, se coronó campeón Sub 23 en la Vuelta a Antioquia. Él se unió este año al Avinal GW de Colombia.

Ayer, en cambio, Jefferson Cepeda, se proclamó campeón de la Vuelta a Navarra.



El pedalista ecuatoriano se impuso ayer tras terminar primero en la quinta y última etapa en la Comunidad española Foral de Navarra. Completó un tiempo de dos horas, 25 minutos y 45 segundos.



En la clasificación general, registró un tiempo de 17 horas, 27 minutos y 30 segundos.



Cepeda corre para el equipo español Caja Rural-RGA y ganó la última etapa de la Vuelta tras marcar diferencia en los últimos 20 kilómetros de la competencia. Ahí, descontó el tiempo con el español Gerard Armillas, del equipo Compak, que era el líder con 36 segundos de ventaja.

La última etapa comprendió un trayecto de 97 kilómetros entre el Valle de Aranguren y Estella. Durante el recorrido se debieron superar tres puertos de primera categoría: El Perdón, Guirguillano y Lezaun.



Al llegar a la subida de Lezaun, Cepeda decidió atacar a Armillas. Luego de completar el ascenso, vino un tramo de bajada en donde el pedalista ecuatoriano aumentó su ventaja hasta coronar la meta.



Cepeda, de 23 años, es campeón panamericano de ruta. “Teníamos claro que debíamos romper la carrera antes de llegar al final. Al haber tanta gente con el mismo nivel, había que aprovechar las fuerzas de mis compañeros y romper el grupo”, dijo.



Cepeda asumió que el título es una especie de reivindicación en su carrera. “Después de no poder empezar la temporada, debutar con el equipo de esta forma me hace feliz”.



Además, elogió a Carapaz, quien se impuso en el giro italino. “Para mí y mi país es un gran día con mi triunfo y el de Carapaz. Esta victoria me motiva para lo que venga. Es mi primera vuelta de una semana y tengo muchas ganas de seguir demostrando mis condiciones”, dijo.