Un equipo femenino correrá la Vuelta Automovilística 2019

Ellas saldrán de los ‘pits’ para ser protagonistas en la carretera. Loredana Gutiérrez y Carolina Lara se alistan para disputar la Vuelta Automovilística al país que se efectuará en noviembre de 2019.

En estos días ponen a punto a su Volkswagen para convertirse en el primer equipo femenino en competir y completar el rally más importante del país.



“Warmi Racing no solo tiene un piloto y copiloto mujeres. Otras chicas trabajarán en los abastos y en la parte mecánica. El proyecto es muy bonito porque, después de 30 años, un escarabajo volverá a ser parte de la Vuelta al Ecuador”, destacó Loredana Gutiérrez Cancellier, piloto de 35 años y madre de dos niñas.



Hace tres años se vinculó al mundo tuerca como mecánica. Sí, trabajó arduamente en ganar la confianza de los pilotos y sus jefes técnicos para que le permitieran preparar sus vehículos de competencia. Sabe de motores, aceites, amortiguadores. Carga tubos de escape, llaves y no le importa que su traje o hasta su rostro se marque con algo de aceite.



En los dos últimos años participó de la Vuelta al Ecuador, en grupo de abastos de Mauricio Herdoíza.



“La afición al automovilismo se convirtió en pasión y por eso nace este proyecto. Me puse a investigar y vi una fotografía de un escarabajo que se dio la Vuelta al Ecuador sin tener ningún inconveniente. Yo manejo a diario un auto así y yo soy quien está preparando el Volkswagen, modelo 1981, para la Vuelta”.

Loredana Gutiérrez estuvo el fin de semana en las Seis Horas del Ecuador. Foto: Cortesía Acelerando



Como piloto, no ha participado en ningún rally nacional o provincial. Sigue vinculada a los equipos mecánicos de varios conductores, pero aguarda la publicación de las hojas de ruta de la Vuelta para hacer un primer recorrido de las carreteras y levantar la hoja de ruta para la competencia.



Quien sí tiene una amplia trayectoria como copiloto es Carolina Lara Acosta, profesional en RR.HH. y mamá de un niño. Ingresó al automovilismo cuando decidió acompañar a su padre a las competencias de 4x4. Hace 11 años participó en la Vuelta a la República de copiloto y además tiene otras participaciones en Rallycros y Autocross 4x4 de copiloto con el Lara Racing Team.



Gabriela Córdova también forma parte del equipo. Es publicista y mamá de tres niños. Pertenece a una familia aficionada al deporte tuerca y ha participado como copiloto desde el 2007 en carreras de trepadas de montaña, campeonatos de rally y en la Vuelta a la República en el 2014.



En el equipo de preparación del auto y de abastos estará Valeria Armendáriz, mecánica automotriz. En los últimos 11 años se ha especializado en la reconstrucción y reparación de motores. Y Dayanara Shambi, riobambeña de 18 años, se ocupa de la preparación de motores y de la programación de las computadoras.



El Racing Warmi tiene proyectos a largo plazo que incluyen correr el Campeonato Nacional de Circuitos el próximo año. “Ojalá podamos tener a una piloto en cada categoría”.



En tanto, Loredana Gutiérrez y Carolina Lara quieren competir el próximo año en todas las válidas del Campeonato Nacional de Rally. “La empresa privada se está uniendo a nuestro sueño, pero siempre se necesita más. Se han entusiasmado por el auto en el que competiremos”.



A su escarabajo ya le han bautizado como ‘Vochito’, correrá con el número 213 y el eslogan que ha adoptado el equipo es: “Detrás de un casco no hay género”.