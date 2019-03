Patricio Lara,  asistente técnico de la selección Sub 20: ‘Convocar a los legionarios es complicado’

LEA TAMBIÉN

En el último microciclo de la Selección Sub 20 hubo ocho futbolistas que no estuvieron en el Sudamericano. ¿Tendrán opciones de ser convocados para el Mundial?

Los que fueron citados para el último microciclo estuvieron en el proceso, que empezó en el 2017. Hay muchos chicos nacidos en el 2001 que los estamos formando para el próximo Sudamericano. Ese es el caso de Pablo Amaya, Yarol Tafur y otros. Más allá de su rendimiento, queremos ver cómo han evolucionado. Es parte de nuestro seguimiento.



En esta última convocatoria llamaron a Enrique Saverio del Barcelona de España. ¿Por qué no lo citaron para el Sudamericano?

Él es parte del proceso. Estuvo con nosotros cuando jugamos los amistosos ante Colombia. Pero tenerlo no es tan fácil. Hay que cumplir una serie de procesos engorrosos. No es cuestión de solo hacer la convocatoria. Hay que hacer un oficio al club y ponerse de acuerdo con el entrenador de él. También queríamos traer a Jordy Govea, pero directamente el Swansea City no lo presta.



¿Entonces se corre el riesgo de que estos jugadores no sean prestados para el Mundial?

Corremos el riesgo de no tenerlos. Esperamos la buena voluntad de los clubes y de los entrenadores para que nos presten los jugadores para el Mundial. No importa si es o no un torneo FIFA.



El trámite para contar con Stiven Plaza ya empezó. ¿Existe una respuesta positiva del Real Valladolid de España?

Sí, ya empezamos el proceso. Tiene altas probabilidades de que esté en el Mundial. Estamos a la espera de la evolución de su lesión.



¿Qué han visto en los nuevos convocados?

Estamos viendo en qué estado se encuentran. A la mayoría, por no decir a todos, ya los conocemos. No queremos que estén solamente en el Mundial, sino proyectarlos para el futuro. Obviamente, los que están en fecha límite para este campeonato tienen pocas chances. Pero hay que recordar que, tras el Mundial de Polonia, tendremos los Juegos Sudamericanos de Lima con jugadores Sub 23. Los que no vayan al Mundial irán a ese torneo.



¿Cuántos jugadores campeones están en la edad límite?

Son algunos. Es más fácil decir que Leonardo Campana, Gonzalo Plata y Moisés Ramírez son nacidos en el 2000. Después tenemos jugadores de 1999 y del 2001. Ellos estarán en el Mundial. El 50% está al límite.



¿Qué han analizado de los rivales del Mundial?

Ya empezamos a hacer los análisis. Por ahora tenemos material solo de Japón, que es el rival que más nos interesa, por ser el primero al que enfrentaremos. Ellos juegan otro tipo de torneo. Empezaron en el 2017 y se concretó la clasificación en el 2018. Son Sub 19. No tenemos nada de Italia y México. Estamos pidiendo el material y no es fácil conseguirlo. Sabemos que juegan con 4-4-2 y 4-2-3-1. También que son rápidos.



¿Por qué es tan difícil tener referencias de las selecciones?

No hay mucha información y referencias. Capaz ellos tengan más información de nosotros, porque al ser campeones sudamericanos trascendimos. Todo lo nuestro está en YouTube. Apenas pude hacer un seguimiento de cómo llegaron las selecciones al Mundial.



Las amistades y los colegas, ¿pueden ser útiles para conocer de México, una selección parecida a la nuestra?

Así es, nos hemos respaldado en colegas, amigos y periodistas. Vamos viendo de a poco. Estamos haciendo hincapié en Japón para la participación en el Mundial.