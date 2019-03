Marcelo Zuleta: ‘Nunca pensamos en el descenso’

LEA TAMBIÉN

¿No se arrepiente de haber venido a dirigir a este El Nacional en crisis?

No, de ninguna manera. Al contrario, tengo mucha expectativa, al margen de que no iniciamos bien. Este es un equipo nuevo, hay jugadores que todavía están acoplándose. Estoy contento, en un gran club, a pesar de las dificultades es una buena posibilidad de estar en un fútbol grande.

Pero es riesgoso para un DT asumir retos así.

Los desafíos, en el fútbol, son permanentes. Me gustó el desafío, pero sabía que no era fácil. Sabíamos que iba a ser bastante dificultoso, pero teníamos mucha fe. Creemos que esto va a salir adelante con el equipo.



¿Cuál fue el objetivo trazado al inicio del año?

Hablo permanentemente con la directiva. El objetivo es tratar de hacer un equipo protagonista, dentro de las posibilidades, y de que esté dentro de los ocho para clasificar. Tenemos una plantilla corta y no se han contratado los refuerzos que se pidieron. Se ha traído algo más acorde a la economía del club, pero estamos contentos. Los muchachos trabajan duro para eso.



¿Pero hay críticas por el mal comienzo?



En mi caso no he tenido problemas. El fútbol es resultados y siempre pasa lo mismo. No puedo hablar de la dirigencia, porque yo no tengo que ver con el tema. Cuando los resultados no se dan, pasan estas cosas.



¿No le preocupa que el hincha se vaya en contra de los jugadores?

Eso es un rebote de todos los problemas que viene teniendo el club, pero no he notado cosas graves contra los jugadores ni contra mí. Algún hecho esporádico que es normal cuando los resultados no se dan.

¿Serán protagonistas?

Creo que vamos a dar pelea. Estamos acomodando el equipo. No sé qué va pasar más adelante. La idea es ser parte de ese pelotón que va a pelear la clasificación de los ocho. El grupo está más compacto y con la idea que uno quiere y eso es lo importante.



¿Le teme al descenso?



No, eso no. Cuando llegamos al club nunca pensamos en eso. Ni lo mencionamos. El descenso del año pasado ya ocurrió, yo me hago cargo de lo mío. El objetivo es clasificar a los ‘playoffs’.



¿Qué trabajo hace con el capitán Manuel Balda?



Con Manú hablamos bastante, por ser el referente y el capitán. Hablo con él y con los cuatro o cinco muchachos de experiencia que tenemos. Tratamos de buscar que se sienta cómodo. Los últimos cambios le vinieron bien. Estamos trabajando para lograr un rendimiento óptimo de él y del grupo.

¿Existe una buena relación con Jonathan Borja?



Sí. Empezó un poco tarde, por distintas circunstancias. Era un tema de él. Después estuvo entrenándose con la Reserva y luego, todo fue de común acuerdo. Cuando las cosas se normalizaron, lo subimos a Primera. Hoy se entrena bien. Tengo una excelente relación con Jonathan.



¿Le faltan jugadores?



Hemos hablado de un refuerzo por línea. No sé si la dirigencia está en condiciones de contratarlos, pero yo sí he pedido. Sería bueno sumar algún jugador.



¿Le gusta el sistema de campeonato?

​Sí, está adaptado al sistema de la mayoría de campeonatos de Sudamérica y del mundo. Me parece bueno que los ocho mejores se clasifiquen a la siguiente ronda. Creo que está bien que se juegue con 16 clubes.



Insisto, quiero volver al horario típico del mediodía, donde El Nacional jugaba y podía sacar su ventaja como hacen otros clubes en otros lados. Quiero el horario en el que el equipo sacaba ventaja.



¿Ventaja por la altitud?

Hay equipos que saben sacar ventaja. Hay equipos que viene del llano y ganan. Tenemos que aprovechar.



¿Y los rayos UV?

Hay estudios realizados, pero se quejan porque saben que es difícil jugar en Quito. Se ha jugado al mediodía toda la vida y nadie se murió, a nadie le pasó nada. Es una excusa para no jugar a las 12:00.



Biografía.



Marcelo Zuleta nació en La Plata, Argentina, el 25 de enero de 1964.



Trayectoria.

Dirigió a la selección sub 17 de República Dominicana. Antes estuvo en el Club San José de Argentina, Long An, Najran, Dinamo Tirana, Makedonikos, Pas Lamia.