Ismael Rescalvo: ‘Los casos de coronavirus en el club nos golpearon’

Ismael Rescalvo, entrenador de Emelec, nació en Valencia, España, el 2

de marzo de 1982. Dirigió en el Torre Levante de su país, luego en el Envigado de Colombia. En Ecuador estuvo al frente de Independiente del Valle y el 'Bombillo'.

Emelec es el único equipo que confirmó casos de covid-19. ¿Cuánto lastimó la coyuntura al grupo?

Nos afectó porque son personas cercanas al grupo tanto los utileros como el fisioterapeuta pero pudieron salir adelante. Al final lo importante fue eso, se pudo solventar la situación, con mucho cuidado y dedicación.

¿Ya superaron ese golpe anímico?

Nos golpeó mucho al principio, cuando este tipo de cosas tocan a alguien tan cercano te afecta. Luego nos llenamos de alegría cuando superaron la enfermedad y vimos que con fortaleza y una vida saludable se puede salir adelante.

¿Cuánto se ha trabajado en la parte psicológica del equipo en la paralización?

Ya llevamos más de nueve semanas de trabajos en casa y eso va afectando en la parte cognitiva. Hemos trabajado mucho en lo motivacional, en el ‘feedback’, con mucha charla individual con los jugadores para mantenerlos activos y enfocados.

¿Cómo afectó ese ambiente al cuerpo técnico?

La alteración es obvia por este nuevo contexto en el que hemos trabajado, enfocándonos en ese cambio. Es evidente que se ha modificado todo nuestro planteamiento y hemos usado las herramientas que están en nuestras manos para que los futbolistas tengan un estado físico óptimo, para que regresen con condiciones mínimas a los entrenamientos en cancha.

¿Están listos para volver a la cancha con un protocolo médico?

Consideramos que tendremos que empezar siguiendo las normativas, trabajar con grupos reducidos. La idea es trabajar con seis jugadores por cancha, haríamos test cada semana, y con los negativos pertinentes ir aumentando de manera progresiva. Consideramos que en tres semanas habrá un trabajo de todo el grupo.

¿Cuáles son los parámetros para armar los grupos de trabajo?

No va a tener tanta especificidad porque no es que se podrán hacer trabajos por parejas o tríos, van a estar separados. Pese a eso, la idea es hacerlo por líneas. Eso todavía no está confirmado porque los ejercicios serán individuales, da igual trabajar con defensas centrales o delanteros el mismo día.

Leandro Vega y Óscar Bagüí se entrenan en canchas. ¿Fue orden del cuerpo técnico?

Con todos los jugadores hemos hecho trabajos personalizados, programados por futbolista y también en función por donde viven. Si tienen a lo mejor la posibilidad de más espacio o una cancha, intentamos que salgan a esos espacios a trabajar. Es más por los recursos con los que cuentan que por otra cosa, pedimos que bajen a la cancha y trabajen al aire libre, con las protecciones del caso.

Emelec inició el torneo con un rendimiento ascendente. ¿Cuánto complicará la paralización?

Es cierto que terminamos bien el año pasado y las sensaciones que teníamos antes de la paralización eran positivas, por eso creemos que cuando volvamos a trabajar, esos ajustes que veníamos haciendo seguirán así. Será solo de ir refrescando las ideas y los conceptos para encontrar nuestro nivel lo más rápido posible.



¿Cuánto afectó en la parte individual a los jugadores nuevos, que recién se estaban adaptando?

Vamos a intentar que manejen la misma línea, cada vez adaptándose más a sus compañeros, al estilo de juego del equipo. Son jugadores con talento e inteligentes, estamos convencidos de que cuando regresemos a los entrenamientos, en poco tiempo, volverán a tener su mejor rendimiento.

Se habla de que no habrá descensos. ¿Cuánto podría cambiar el torneo?

Esperemos que no afecte el rendimiento de los equipos. Cuando no hay descenso suele que los clubes que no aspiran al título se puedan relajar porque no habrá presión. Esperamos que los clubes, como siempre se han mostrado, sean profesionales, respeten a los rivales y den lo mejor de cada uno para que podamos ver un gran espectáculo.