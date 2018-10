Entrevista a Hernán Pellerano: ‘Creemos más que nunca que Liga puede ser primero’

LEA TAMBIÉN

Hernán Pellerano nació el 4 de junio de 1984, en Buenos Aires, Argentina. Tiene 34 años y jugó en Vélez Sarsfield, Almería, News Old Boys, Tijuana, Independiente de Avellaneda y Olimpia. Fue campeón con Vélez Sarsfield e integró la Selección argentina. Con Liga de Quito tiene contrato hasta diciembre. Ha jugado 14 partidos del campeonato 2018 y lleva un gol.

Usted fue suplente en la primera etapa, pese a que venía con un buen cartel. ¿Cómo procesa el futbolista quedarse en la banca?

Los jugadores somos contratados luego de ser vistos en videos o por referencias de los entrenadores, quienes saben lo que determinado jugador puede aportar al grupo. Pablo (Repetto) me trajo por eso. Él sabe cómo soy y vio mi rendimiento en el Olimpia. Pero la titularidad no te la puede asegurar nadie. En Liga está el mejor ejemplo: Franklin Guerra vino a ver qué pasaba, pero se adueñó del puesto. Siempre digo que el jugador rinde un examen todos los días. Cuando hay oportunidad hay que aprovechar y jugar. Ahí no importa la trayectoria.



Pero debe resultar incómodo ser suplente.

Hay que asumir eso y es algo que depende de cada jugador. En mi caso, apoyé a mis compañeros desde fuera. No lo hice simplemente porque tenía que devengar un sueldo. Cuando me tocó ser suplente y jugar lo hice de la misma manera. Llevo 15 años como profesional y cualquier compañero te puede decir cómo soy. Fui positivo para el grupo desde fuera, por convicción.

¿Usted aconseja a los zagueros jóvenes de Liga?

Los más grandes podemos dar consejos de vida. Todos fuimos jóvenes alguna vez. Cuando eres joven piensas que te las sabes todas y que te basta la calidad para llegar lejos. Pero no medimos nuestro cuidado fuera de las canchas. En eso se les puede aconsejar.

¿Su padre, que fue defensa, lo aconsejó?

Cuando era más chico, frecuentemente. Cuando pensaba que hacía un buen partido, él me corregía. Eso era algo bueno, porque necesitas alguien que te indique tus errores en las victorias.



¿Le cuesta jugar por el sector izquierdo?

He jugado varios años por el sector izquierdo, pero mi pierna natural es la derecha. Me encantaría jugar con mi perfil, pero con tal de estar en el 11 titular juego en cualquier posición. No hay que elegir un puesto y sí ayudar al equipo. En los primeros partidos me costó jugar, porque venía sin ritmo. No fue porque debía jugar por izquierda. Mi último partido había sido en noviembre del año pasado.

¿Entre sus planes futuros está ser entrenador?

Me gustaría ser técnico. Estoy estudiando a distancia, en la AFA. Pero lo único que puedo asegurar es que tendré el título de técnico. Lograrlo depende de muchas cosas.

¿Por qué Liga tiene problemas para generar opciones de gol cuando tiene pocos espacios en ataque?

Cuando los equipos se encierran debes tener mucha movilidad. No es fácil. Nos gustaría que nos atacaran más para jugar partidos de ida y vuelta, porque tenemos jugadores dinámicos que pueden desequilibrar. Católica, por ejemplo, te juega de igual a igual y deja espacios, aunque te hace sufrir porque te quita la pelota. Pero cuando la recuperamos podemos lastimar. Es algo que nos viene bien.

Liga se ha quedado con un solo defensa y hasta cuatro delanteros en partido. ¿Eso genera problemas a los zagueros?

Si los centrales estamos adelantados y los compañeros de ataque generan una buena presión no hay problemas. Pero si los zagueros estamos muy adelantados y nuestro rival tiene tiempo y espacio para lanzar la pelota, quedamos muy desprotegidos.



¿La partida de Hernán Barcos influyó en el juego de Liga en esta etapa?

Nosotros sabíamos que era un jugador muy importante, no solo dentro de la cancha. Pero también sabíamos que dependíamos de la unión del grupo. Siempre confiamos en Juan (Anangonó) y los nuevos jugadores. Nos hemos acomodado.



Con varios equipos cerca del puntero, ¿considera que Liga podría terminar primero esta etapa?

Siempre hemos creído que Liga puede ser primero, incluso cuando estuvimos lejos. Conozco a mis compañeros y sé lo que pueden dar. Todos los equipos van a decir lo mismo, pero nosotros creemos más que nunca. El técnico nos decía que hace mucho no había un torneo parejo. El que gana dos o tres partidos seguidos puede llegar. Nosotros seguimos en la pelea.



Finalmente, ¿cuál será su futuro tras terminar cu contrato con Liga?

Nunca he pensado en qué haré mañana. No lo hice cuando era jugador libre, ni cuanto tenía cuatro años de contrato. Me gustaría quedarme acá porque mis niños se acomodaron. Si uno empieza a ir por el mundo, es difícil para

la familia. Pero es algo que no sé todavía.