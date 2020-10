Emelec se impuso 1-0 como visitante ante Unión, por la Copa Sudamericana

LEA TAMBIÉN

Emelec derrotó 1-0 a Unión de Santa Fe de visitante en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, por segunda fase de la Copa Sudamericana 2020. El delantero uruguayo Facundo Barceló (43') marcó el único gol del encuentro.

El triunfo es un respiro para los azules y el director técnico Ismael Rescalvo. Los porteños visitaban Argentina con una pésima racha, en la que acumulaban dos victorias en sus últimos 10 compromisos de la LigaPro.



Al frente tenían al 'tatengue', que disputaba su primer partido oficial en siete meses, tras la suspensión del balompié argentino en marzo, por la pandemia global del covid-19.



A pesar de que Emelec adoleció por sus constantes problemas en la marca y la definición, el DT Rescalvo mostró un fútbol más creativo y ofensivo encabezado por el uruguayo Sebastián Rodríguez y un desempeño destacable del veterano lateral Óscar Bagüí.

🙌 ¡A festejar, @CSEmelec! El gol de Facundo Barceló con sonido de ambiente para el triunfo ante @clubaunion por la ida de la Segunda Fase de la #Sudamericana. pic.twitter.com/R95NribPis — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 30, 2020

Con dos fallos de Franco Troyansky, Emelec empezó a elaborar su juego colectivo y a los 23 minutos Bryan Carabalí erró el primer gol, con un remate que se fue desviado.



Antes de que Emelec se adelantara en el marcador, Joao Rojas no concretó una oportunidad al 35', cuando recibió un mal rechazo de la zaga y envió otro disparo desviado.



El arco se abrió finalmente al equipo azul al minuto 43. Rodríguez cobró un centro y tras una serie de rebotes, luego un mal rechazo de la defensa del 'tatengue', apareció Facundo Barceló para marcar el primer tanto. El uruguayo, que ha tenido poco protagonismo en la ofensiva de Emelec en esta temporada, tuvo un festejo efusivo con el DT Rescalvo.



​En el arranque del segundo tiempo, Barceló se perdió el segundo gol en un mano a mano y a los 52', Troyansky estuvo cerca de anotar el empate, con un taco que se fue a las manos de Pedro Ortiz.



El equipo azul se dedicó a tocar la pelota y jugar con mayor cautela frente a un Unión de Santa Fe que llegaba desordenado y no tenía puntería en el arco rival.



Más allá de un remate de Horacio Carbajal (84'), el Unión no logró vulnerar la estrategia defensiva del 'Bombillo'.



Los azules definirán la clasificación a los octavos de final el próximo 5 de noviembre en el estadio George Capwell. Emelec es el único club ecuatoriano que queda en el torneo continental en esta edición.