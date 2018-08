El Nacional respalda a Javier Quiñónez y rechaza cualquier acto violento y racista

LEA TAMBIÉN

Javier Quiñónez y Manuel Balda, jugadores de El Nacional, denunciaron insultos racistas y discriminatorios de parte del mediocampista de Liga de Quito Gastón Rodríguez. Estas ofensas se habrían producido en el segundo tiempo del juego entre albos y criollos disputado en el Atahualpa el sábado 4 de agosto.

“Nunca me había enfrentado a un jugador tan arrogante. Desde que entró empezó a insultarme y a decir que ganaba USD 40 000 y que no éramos nadie”, dijo indignado Balda.



Quien sufrió más fue Quiñónez. El defensa central recibió de forma directa los insultos.



“Me dijo que era negro, que era ecuatoriano y pobre. La forma como lo dijo me molestó, porque estoy orgulloso de ser ecuatoriano, la raza negra es muy rica y también estoy orgulloso. Fue la forma en la que quiso ofender”, dijo Quiñonez.



La dirigencia de El Nacional respaldó y se solidarizó con Quiñónez, a través de las redes sociales. En su cuenta de Twitter, se emitió un comunicado apoyando al esmeraldeño y rechazando todo acto violento y racista.



“El club Deportivo El Nacional rechaza enfáticamente las expresiones racistas en contra de nuestro futbolista Javier Quiñónez. Este tipo de expresiones de odio deberían ser erradicadas de las actividades deportivas y de todo ámbito en general”, publicó el club en Twitter.



Tito Manjarrez, presidente de la institución, le pidió al jugador que entregara un informe detallado de lo que ocurrió en la cancha. Quiñónez analiza poner una denuncia ante la Ecuafutbol para asentar un precedente.



Eduardo Favaro, entrenador de los criollos, también recibió la denuncia.

“De ese tema prefiero no hablar. Lo que sucede entre los jugadores se debe resolver entre ellos”, dijo el DT.



El futbolista uruguayo asegura que no se expresó de esa manjera. "Yo no dije nada", asegura en un video publicado en Twitter por el periodista Stalin Cobena.

​