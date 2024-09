Leonardo Campana formó parte de la generación de futbolistas de la Selección de Ecuador que en el 2019 sorprendió al continente al ganar el Campeonato Sudamericana sub-20 en Chile, por delante de potencias como Brasil y Argentina.

En ese torneo Leonardo Campana fue el goleador con seis goles; integró el equipo ideal junto a Diego Palacios, Jackson Porozo y Gonzalo Plata; y fue reconocido como uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección del país.

Más noticias:

En ese mismo 2019 ganó espacio en el primer equipo de Barcelona Sporting Club con el que anotó cuatro goles, entre Liga Pro y Copa Ecuador, en 21 partidos. Según Transfermarkt sumó en esa temporada 816 minutos.

El Wolverhampton Wanderers de la Premier League de Inglaterra apostó por su talento y lo incorporó en el 2020, pero nunca llegó a debutar por lo que empezó dos fugaces cesiones por el F. C. Famalicão de Portugal y el Grasshoppers de Suiza.

En ambos clubes Campana no logró estabilizase y en el 2022 fue requerido por el Inter Miami, “su lugar en el mundo”, como el propio deportista lo dice en el podcast “Di You”, en donde reveló más detallas de su carrera.

Por ejemplo, contó que en el 2017, con tan solo 16 años, se retiró del fútbol por alrededor de nueve meses, porque no lograba combinarlo con sus estudios de secundaria y con los entrenamientos en el primer equipo de Barcelona SC.

Supera ese receso se reintegró a los amarillos y empezó una carrera ascendente que lo llevó a las selecciones juveniles de Ecuador y posteriormente a la absoluta, aunque ahí no ha logrado concretar todo lo que en su momento prometió como juvenil.

Foto: Instagram del futbolista.

Leonardo Campana y la decepción de no ir al Mundial

Leonardo Campana fue parte del proceso de la Selección de Ecuador para el Mundial Catar 2022, con el argentino Gustavo Alfaro como entrenador, pero finalmente no entró en la lista de 26 jugadores que fueron al torneo.

“Fue una decepción al final del día. Había hecho todo bien con una buena temporada a nivel futbolístico en mi nuevo club (Inter Miami)”, recordó el guayaquileño de 24 años sobre como se preparó para jugar con la Tri en Catar.

“Fue un golpe muy duro, pero salí muy rápido. Esperé la convocatoria todo el día. Cuando no vi mi nombre me desconecte por una hora, no lloré y entendí que hay cosas que no puedo controlar”, dijo sobre uno de los momentos más duros de su carrera.

Aseguró que su “tiempo en la Selección llegará” y espera estar en la Copa del Mundo de 2026, misma que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

También reconoció que sus presentaciones con el equipo nacional no han sido las esperadas por distintas circunstancias. “He tenido un poco de mala suerte, he llegado con poco ritmo y con lesiones”, agregó.

Campana y la Selección de Ecuador

En marzo de 2019, Hernán Darío Gómez, entrenador de la Tri, hizo debutar a Campana con la absoluta con 18 años, siete meses y 26 días.

Fue en un amistoso con Estados Unidos y jugó 45 minutos. Luego volvió a sumar 45 minutos más ante Honduras.

En ese mismo 2019 Jorge Célico, entrenador interino, lo hizo participar ante Perú (1′) y Bolivia (11′) en nuevos amistosos, luego de la decepción que vivió el país con la Copa América Brasil 2019 que término con la eliminación en la fase de grupos y el despido de ‘Bolillo’ Gómez.

Con Gustavo Alfaro estuvo durante gran parte de las eliminatorias y en la Copa América Brasil 2021 y en los amistosos previos a Catar 2022, pero finalmente le tocó ver la Copa del Mundo desde su casa.

Con Félix Sánchez tuvo escaso espacio y no fue tomado en cuenta por Sebastián Beccacece para las séptima y octava jornada de las eliminatorias al Mundial 2026.

En 15 partidos, según Transfermarkt, Campana tiene 476 minutos, no anotó goles y tampoco entregó

asistencias.

Foto: Instagram del futbolista.

No te pierdas – El Confesionario con Iván Vallejo