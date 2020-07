La ecuatoriana Kerly Real pasa al Valencia y jugará la Liga Española

LEA TAMBIÉN

Este lunes 13 de julio del 2020, Kerly Real se despidió del Córdoba CF, equipo en el que fue titular la última temporada. Esa actuación le permitió fichar por el Valencia CF de la Primera División y al que se conoce como la Primera Iberdrola.

Se trata de la primera futbolista ecuatoriana en llegar a la Primera División de la Liga Española de fútbol.



“Hoy es un día difícil porque tengo que despedirme de un club que me abrió las puertas cuando llegué, que me ha permitido crecer como persona y como futbolista”, escribió Kerly Real, de 21 años, en su res social Facebook.



“Estoy muy agradecida a toda la gente de esta linda ciudad de Córdoba, por el apoyo infinito, me hicieron sentir como una más de este hermoso lugar. Un sentimiento que no olvidaré”, añadió.



Agradeció a la afición y al cuerpo técnico “por confiar en mí y enseñarme muchas cosas, ayudándome a crecer. A la directiva por todo su trabajo realizado fuera de las canchas”.



Kerly Real viajó a España en el 2017 para vincularse al Málaga. En las temporadas 2018-2019 y 2019-2020 jugó por el Córdoba FC, donde se consolidó.



Al momento de despedirse, dijo que eligió una propuesta que le ayudará a crecer.



La ecuatoriana llega al Valencia Femenino, que rearmó su plantel tras la salida de 11 jugadoras y la llegada de otras tantas. El entrenador José Bargues pidió reforzar las posiciones de arquera, delantera, mediapunta y mediocentro.



Ayer, el club dio la bienvenida a varias futbolistas como Noelia Gil, guardameta, de 26 años y nacida en Madrid y que llega del Málaga CF.

Kerly Real es una jugadora polifuncional que se mueve bien por la banda lateral derecha. Defiende, corre y desborda y, además de marcar, su mayor fortaleza está en elevar los centros para sus delanteras.



El 15 de marzo de este año disputó el último cotejo oficial antes que la Liga se suspenda por el covid-19. Hasta entonces fue titular, los 90 minutos, en los 22 partidos que disputó su exclub, el Córdoba CF. “Íbamos en noveno lugar y quedaban aún nueve fechas por disputarse”, relató para este Diario, desde España.



El confinamiento, de casi 80 días, lo pasó con su compañera Elena Muñoz. Juntas cumplieron con los trabajos físicos para mantenerse en forma.



A principios de junio, cuando se confirmó que el torneo de la Segunda División se daba por terminado, Kerly permaneció en España para confirmar su nuevo contrato.



Ayer debió pasar por los chequeos médicos y aguarda las otras instrucciones del plantel para el inicio de la pretemporada.



Kerly Real nació el 7 de noviembre de 1998, en Quito. Jugó por los clubes El Nacional, Quito FC y Espuce en Ecuador.



Es seleccionada nacional desde hace 8 años. En el 2015 participó en el Mundial realizado en Canadá.



“Jamás me olvido de dónde vengo. Yo nací en los torneos barriales, jugaba en el equipo Los Ángeles de la Mena 2, donde vivo. A los 8 años ya jugaba en el equipo de los varones. Ahí viví una infancia maravillosa, nunca me dio miedo disputar el balón con un hombre ni sentí recelo jugar en un estadio con mucha gente en las gradas”, dijo antes de viajar a España, por primera vez.



También fue campeona colegial con el Fernández Madrid y jugó por Pichincha, en los Juegos Nacionales.



Su padre respaldó su sueño de futbolista. Le compró su primer balón, luego las canilleras, las medias, los pupos. Su madre le dijo en alguna ocasión que el fútbol es de machonas, pero Kerly con su juego y sus metas cumplidas, le convenció que el fútbol es la pasión de su vida.