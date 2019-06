La Ecuafútbol revisa el vínculo con el técnico Hernán ‘Bolillo’ Gómez 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), encabezados por Francisco Egas, revisarán el contrato del DT Hernán Darío Gómez tras la eliminación de la Tricolor de la Copa América de Brasil.

“Vamos a analizar todo lo referente al futuro de la Selección mayor”, expresó Egas a este Diario, quien acompañó a la Tri en Brasil durante el torneo.

El ‘Bolillo’ retornó a la dirección técnica de Ecuador el 1 de agosto del 2018 con un contrato de cuatro años para que dirija la Copa América de Brasil, las eliminatorias y el Mundial de Catar 2022, en caso de que el equipo llegara a ese torneo.

En el convenio se incluyó una cláusula de rescisión por terminación unilateral. La indemnización al entrenador y sus colaboradores será proporcional al tiempo que le reste de trabajo.



A ‘Bolillo’ y sus asistentes les faltan 37 meses por cumplir su contrato, con lo cual el pago por su despido anticipado llegaría a los USD 4 millones.



En 11 meses ha dirigido 13 juegos, con cuatro triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Por este tiempo, él y sus colaboradores han recibido USD 1 513 940 en salarios y premios, según difundió la FEF en su informe económico, en enero pasado.



El ‘Bolillo’ defendió su gestión en el cargo en medio de la inconformidad por el rendimiento de la Tri. “Si me echan me tengo que ir, pero no pienso en eso. Hace más de un año no había Selección. Ahora tenemos un equipo”, declaró en Belo Horizonte, donde Ecuador empató 1-1 con Japón. Precisaba del triunfo para avanzar a cuartos de final.



El DT debe presentar un informe detallado de la participación en la Copa América, donde también se instaló la polémica por su decisión de excluir a Renato Ibarra. Según el DT, el jugador dijo que tenía dolor, pero los exámenes determinaron que no tenía ninguna dolencia. El extremo aseguró que el técnico lo echó.

Los directivos esperan conocer el informe la mañana del miércoles 3 de julio, en la reunión del Directorio.



¿Existe la posibilidad de contratar a otro entrenador? Los dirigentes han preferido no pronunciarse sobre este tema, pero existe inconformidad en algunos de ellos. El DT fue contratado por Carlos Villacís, el anterior presidente de la Ecuafútbol. Egas y su grupo resolvieron mantener el contrato y sanear la economía del organismo.

Según el directivo, su Directorio asumió el cargo con una pérdida operativa del ejercicio económico de USD 4,7 millones. Además, también hay deudas por USD 5,5 millones.



Con este panorama, Egas pidió un adelanto de USD 1 millón a la Conmebol por la participación en la Copa América. Villacís había solicitado otro anticipo de USD 1 millón.



Así, a la FEF solo le resta recibir USD 2 de los 4 millones que le entregará la Conmebol por su participación en Brasil.



La crisis originó un replanteamiento de la administración y de la economía de la organización. Se cortaron servicios de teléfonos móviles destinados a directivos, se ajustaron horarios de las reuniones para evitar el pago excesivo de hoteles y viáticos.

Según Santiago Morales, directivo de Independiente que colabora con la FEF, se ahorran USD 200 000 mensuales en relación a la anterior administración.



El tema económico contrasta con la posición de algunos miembros del Directorio, quienes están de acuerdo con la salida del ‘Bolillo’ Gómez de la Selección y con hacer una propuesta financiera para contratar un cuerpo técnico que coincida con la línea de la actual de la Federación.

El retorno al país

Los seleccionados tienen previsto arribar hoy a Quito, a las 11:40, en un vuelo de la aerolínea Copa. El golero Alexander Domínguez defendió al estratega “Quiero que siga. Es un técnico que conoce el medio”.

El zaguero Robert Arboleda, en cambio, negó sobre supuestos conflictos y desunión entre el grupo de tricolores durante la permanencia en Brasil, pese al impase con Renato Ibarra.



En Ecuador, las críticas se multiplicaron por el DT. El expresidente de Guayaquil City, Mario Canessa, se mostró molesto por la actitud del ‘Bolillo’. Sin embargo, reconoció que la FEF tiene una decisión difícil. “No solo es un problema deportivo, es también financiero”, dijo Canessa.



Aquiles Álvarez, exdirectivo de Barcelona, responsabilizó a la directiva anterior de la FEF. “Lo lógico era que la dirigencia que entró en enero eligiera al técnico. El capricho de Villacís le costó al país un proceso de seis meses, también ha costado dinero".